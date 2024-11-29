İşgal altındaki Batı Şeria’da otobüs tarandı

İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Ari’el’de silahlı eylem gerçekleştirildi. Filistinli direnişçiler, otomatik silahlarla İsraillileri taşıyan otobüse ateş açtı. Otobüsün ön camından giren kurşunlar, çok sayıda kişiye isabet etti. Saldırıda yaralananlar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. İsrail güçleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Saldırıda üçü ağır olmak üzere 9 İsrailli yaralandı. Eylemi gerçekleştirenlerden birisi olay yerinde girdiği çatışmada hayatını kaybetti. Bölgede alarm durumuna geçen siyonist İsrail kuvvetleri, eylemi gerçekleştiren ikinci kişiyi arıyor.
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