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Katil İsrail Gazze'nin çeşitli bölgelerini hedef aldı: 26 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail Gazze'nin çeşitli bölgelerini hedef aldı: 26 Filistinli hayatını kaybetti

15:2028/11/2024, Perşembe
AA
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Katil İsrail'in Gazze'de saldırıları devam ediyor.
Katil İsrail'in Gazze'de saldırıları devam ediyor.

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 26 Filistinli hayatını kaybetti. El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Nusayrat Mülteci Kampı'nda evleri ve vatandaşları hedef alması, insansız hava araçlarının ateş açması sebebiyle hastaneye 16 şehit ve 55 yaralı getirildi." ifadesi kullanıldı. Hastanenin acil bölümünün yaralılarla dolduğu ve yaralıların yerlerde tedavi edilmeye çalışıldığı aktarıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun saldırısında, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde evleri bombalanan bir çocuk yaşamını yitirdi.

Gazze'nin kuzeyinde de İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nı hedef alan aralıksız saldırılarında bir kişi öldü.

İsrail savaş uçaklarının kuzeydeki Beyt Lahiya beldesinde "Zakkut" ve "Sahvil" ailelerine ait iki evi bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Abasan bölgesinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlileri hedef alması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde ve Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin el-Cenine Mahallesi'nde yerleşim yerlerini ve binaları havaya uçurdu.

El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Nusayrat Mülteci Kampı'nda evleri ve vatandaşları hedef alması, insansız hava araçlarının ateş açması sebebiyle hastaneye 16 şehit ve 55 yaralı getirildi." ifadesi kullanıldı.

Hastanenin acil bölümünün yaralılarla dolduğu ve yaralıların yerlerde tedavi edilmeye çalışıldığı aktarıldı.

#Gazze Şeridi
#İsrail
#Filistin

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