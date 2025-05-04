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29 kişi bombadan 1 çocuk açlıktan öldü

29 kişi bombadan 1 çocuk açlıktan öldü

04:004/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Han Yunus'taki saldırıda aralarında bebeklerin de olduğu 17 Gazzeli hayatını kaybetti. Yavrularının cansız bedenini kucaklarına alan Filistinlilerin vakarlı hüznü objektiflere böyle yansıdı.
Han Yunus'taki saldırıda aralarında bebeklerin de olduğu 17 Gazzeli hayatını kaybetti. Yavrularının cansız bedenini kucaklarına alan Filistinlilerin vakarlı hüznü objektiflere böyle yansıdı.

Terör devleti İsrail, Gazze'deki soykırımı bombardıman ve abluka ile sürdürüyor. Dünkü hava saldırılarında biri bebek, 29 Filistinli katledilirken, bir kız çocuğu da açlıktan hayatını kaybetti. İsrail ordusunun, gıda kaynaklarını da yok ettiğine dikkat çeken Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, açlıktan ölen çocuk sayısının 55'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri bebek, 29 Filistinli yaşamını yitirdi. Bir sağlık kaynağı, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "El-Bayram" ailesine ait bir evin hedef alınması sonucu, 11 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Han Yunus’un batısındaki Esda kenti yakınlarında vurulan çadırda bir bebeğin yaşamını yitirdiğini aktaran Filistinli yetkili, ayrıca, Han Yunus’ta Mahatta ve Beni Suheyla bölgelerinde yerinden edilmiş vatandaşların kaldığı iki çadırın hedef alınması sonucu, aralarında bir kadının da bulunduğu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.


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