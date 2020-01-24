3 bin yıllık mumya konuştu

Araştırmacılar, yapılan çalışmanın bir ilk olduğunu söyledi.

Antik Mısır’ın Waset şehrinde rahiplik yapan ve XI. Ramses’in hükümdarlığı sırasında yaşadığı belirtilen Nesyamun isimli rahibin sesi, 3 bin yıl aradan sonra hayata döndürüldü. Araştırmacılar, bir CT tarayıcısıyla rahibin ses yolunun fotoğrafını elde ettiler ve daha sonra elde ettikleri veriler aracılığıyla üç boyutlu yazıcı kullanarak ses yolunu kopyaladılar. Kullanılan teknolojiler sayesinde araştırmacılar ‘e’ sesli harfi benzeri bir ses elde etmeyi başardılar.

FOTOĞRAF 8 Kayaların içine oyularak yapılan mezarlardaki mumyaların 10'u çocuklara ait olduğu belirtildi. Mezarların bir aileye ait olduğu tahmin ediliyor. Mumyalardan bazılarının taş, bazılarının ahşap tabutlarda bulunduğu açıklandı. Bazılarının ise tabutsuz bir şekilde defnedildiği kaydedildi. Mısır'da 3 mezardan 40 mumya çıktı Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı düzenlediği basın toplantısında Minye şehrindeki Tuna el-Gebel nekropolisinde 3 tarihi mezarın içinde 40 mumyanın bulunduğunu duyurdu.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

“YUMUŞAK DOKU KORUNMUŞTU”

Araştırmacılar şarkı söylemeyi de içeren dini ritüeller için güçlü bir ses ihtiyaç duyduğu belirtilen Nesyamun isimli rahibin sesini, yumuşak dokunun çok iyi korunup, bozulmamış olması sayesinde hayata döndürebildiklerini açıkladı.



Araştırmacılar şarkı söylemeyi de içeren dini ritüeller için güçlü bir ses ihtiyaç duyduğu belirtilen Nesyamun isimli rahibin sesini, yumuşak dokunun çok iyi korunup, bozulmamış olması sayesinde hayata döndürebildiklerini açıkladı.



DHA mumyaların ‘nesne’ olarak ele alınmayıp, bir zamanlar yaşamış insanların kalıntıları olarak ele alındıkları için Araştırmacılar, mumyayı ‘konuşturmanın’ etik olup olmadığını sorguladıklarını söyledi.

FOTOĞRAF 24 Mısır'daki antik bir mezardan getirilen 2000 yıllık mumya, New York'taki Crouse Hastanesi'nde incelendi. Mumyanın ölüm nedeninin anlaşılması için CT (bilgisayarlı tomografi) taraması yapıldı. İncelenen mumyanın kanser nedeniyle öldüğü ortaya çıktı. Günümüzde giderek daha fazla kişinin hayatını tehdit eden kanserin, 2000 yıl önce de bir mumyanın ölüm nedeni olması, tıp dünyasında şaşkınlık yarattı. İnceleme, kanserin yalnızca modern çağa ait teknolojinin ve kirliliğin bir sonucu olmadığının görülmesi açısından önem arz ediyor. Bacağının altı kısmındaki incik kemiğinde tümör tespit edildiğini açıklayan Dr. Mark Levinsohn, nadir görünen ve kötü huylu bir tümör türüyle karşı karşıya olduklarını, konunun fazlasıyla ilgilerini çektiğini söyledi. Mumyalanan şahsın, hayatının nasıl sona erdiği tam olarak bilinmiyor. Doğrudan tümör nedeniyle ya da bir ameliyat sırasında ölmüş olabileceği belirtiliyor. Antik Mısır'da tıp, kanser ve tümörü tespit etmeye yeterli olmasa bile, hastaların tedavisi için ilkel ameliyatlar gerçekleştirildiği biliniyor. Mumyanın tomografisini çektiler Mumyanın tomografisini çektiler Mumyanın tomografisini çektiler Mumyanın tomografisini çektiler Mumyanın tomografisini çektiler Mumyanın tomografisini çektiler Mumyanın tomografisini çektiler Mumyanın tomografisini çektiler Mumyanın tomografisini çektiler Mumyanın tomografisini çektiler Mumyanın tomografisini çektiler Mumyanın tomografisini çektiler Mumyanın tomografisini çektiler Mumyanın tomografisini çektiler Mumyanın tomografisini çektiler Mumyanın tomografisini çektiler Mumyanın tomografisini çektiler Mısır'daki antik bir mezardan getirilen 2000 yıllık mumya, New York'taki Crouse Hastanesi'nde incelendi. Mumyanın ölüm nedeninin anlaşılması için CT (bilgisayarlı tomografi) taraması yapıldı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Öte yandan araştırmacılar, mumyaların ‘nesne’ olarak ele alınmayıp, bir zamanlar yaşamış insanların kalıntıları olarak ele alındıkları için Nesyamun isimli rahibi ‘konuşturmanın’ etik olup olmadığını da sorguladıklarını belirtti.

DHA Mumyanın ses telleri çok iyi korunmuş.

Tabutta yazıt bulundu

Ancak araştırmacılar rahibin tabutunda buldukları yazıt nedeniyle rahibin isteğinin sesinin yeniden duyulması yönünde olduğunu düşündüklerini ve bu yüzden de sesi hayata döndürdüklerini açıkladı.