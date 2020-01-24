3 bin yıllık mumya konuştu

Antik Mısır’ın Waset şehrinde rahiplik yapan ve XI. Ramses’in hükümdarlığı sırasında yaşadığı belirtilen Nesyamun isimli rahibin sesi, 3 bin yıl aradan sonra hayata döndürüldü. Araştırmacılar, bir CT tarayıcısıyla rahibin ses yolunun fotoğrafını elde ettiler ve daha sonra elde ettikleri veriler aracılığıyla üç boyutlu yazıcı kullanarak ses yolunu kopyaladılar. Kullanılan teknolojiler sayesinde araştırmacılar ‘e’ sesli harfi benzeri bir ses elde etmeyi başardılar.
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Kayaların içine oyularak yapılan mezarlardaki mumyaların 10'u çocuklara ait olduğu belirtildi.
Mezarların bir aileye ait olduğu tahmin ediliyor.
Mumyalardan bazılarının taş, bazılarının ahşap tabutlarda bulunduğu açıklandı.
Bazılarının ise tabutsuz bir şekilde defnedildiği kaydedildi.
Mısır'da 3 mezardan 40 mumya çıktı
Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı düzenlediği basın toplantısında Minye şehrindeki Tuna el-Gebel nekropolisinde 3 tarihi mezarın içinde 40 mumyanın bulunduğunu duyurdu.
“YUMUŞAK DOKU KORUNMUŞTU”
Araştırmacılar şarkı söylemeyi de içeren dini ritüeller için güçlü bir ses ihtiyaç duyduğu belirtilen Nesyamun isimli rahibin sesini, yumuşak dokunun çok iyi korunup, bozulmamış olması sayesinde hayata döndürebildiklerini açıkladı.
Araştırmacılar şarkı söylemeyi de içeren dini ritüeller için güçlü bir ses ihtiyaç duyduğu belirtilen Nesyamun isimli rahibin sesini, yumuşak dokunun çok iyi korunup, bozulmamış olması sayesinde hayata döndürebildiklerini açıkladı.
DHA
mumyaların ‘nesne’ olarak ele alınmayıp, bir zamanlar yaşamış insanların kalıntıları olarak ele alındıkları için Araştırmacılar, mumyayı ‘konuşturmanın’ etik olup olmadığını sorguladıklarını söyledi.
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Mısır'daki antik bir mezardan getirilen 2000 yıllık mumya, New York'taki Crouse Hastanesi'nde incelendi. Mumyanın ölüm nedeninin anlaşılması için CT (bilgisayarlı tomografi) taraması yapıldı.
İncelenen mumyanın kanser nedeniyle öldüğü ortaya çıktı.
Günümüzde giderek daha fazla kişinin hayatını tehdit eden kanserin, 2000 yıl önce de bir mumyanın ölüm nedeni olması, tıp dünyasında şaşkınlık yarattı.
İnceleme, kanserin yalnızca modern çağa ait teknolojinin ve kirliliğin bir sonucu olmadığının görülmesi açısından önem arz ediyor.
Bacağının altı kısmındaki incik kemiğinde tümör tespit edildiğini açıklayan Dr. Mark Levinsohn, nadir görünen ve kötü huylu bir tümör türüyle karşı karşıya olduklarını, konunun fazlasıyla ilgilerini çektiğini söyledi.
Mumyalanan şahsın, hayatının nasıl sona erdiği tam olarak bilinmiyor.
Doğrudan tümör nedeniyle ya da bir ameliyat sırasında ölmüş olabileceği belirtiliyor.
Antik Mısır'da tıp, kanser ve tümörü tespit etmeye yeterli olmasa bile, hastaların tedavisi için ilkel ameliyatlar gerçekleştirildiği biliniyor.
Mumyanın tomografisini çektiler
Mumyanın tomografisini çektiler
Mumyanın tomografisini çektiler
Mumyanın tomografisini çektiler
Mumyanın tomografisini çektiler
Mumyanın tomografisini çektiler
Mumyanın tomografisini çektiler
Mumyanın tomografisini çektiler
Mumyanın tomografisini çektiler
Mumyanın tomografisini çektiler
Mumyanın tomografisini çektiler
Mumyanın tomografisini çektiler
Mumyanın tomografisini çektiler
Mumyanın tomografisini çektiler
Mumyanın tomografisini çektiler
Mumyanın tomografisini çektiler
Mumyanın tomografisini çektiler
Mısır'daki antik bir mezardan getirilen 2000 yıllık mumya, New York'taki Crouse Hastanesi'nde incelendi. Mumyanın ölüm nedeninin anlaşılması için CT (bilgisayarlı tomografi) taraması yapıldı.
Öte yandan araştırmacılar, mumyaların ‘nesne’ olarak ele alınmayıp, bir zamanlar yaşamış insanların kalıntıları olarak ele alındıkları için Nesyamun isimli rahibi ‘konuşturmanın’ etik olup olmadığını da sorguladıklarını belirtti.
DHA
Mumyanın ses telleri çok iyi korunmuş.
Tabutta yazıt bulundu
Ancak araştırmacılar rahibin tabutunda buldukları yazıt nedeniyle rahibin isteğinin sesinin yeniden duyulması yönünde olduğunu düşündüklerini ve bu yüzden de sesi hayata döndürdüklerini açıkladı.
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Mumyalar müzesi olarak da bilinen Niğde Müzesi'nde özel yaptırılan cam vitrinlerde sergilenen Sarışın Rahibe ve 4 çocuk mumyası, bin yıl geçmesine rağmen herhangi bir bozulma olmadan aynı şekilde korunuyor.
Niğde Müze Müdürü Fazıl Açıkgöz, yaptığı açıklamada, müzede, paleolitik, neolitik, kalkolitik, eski tunç, Asur ticaret kolonileri, demir çağ, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait eserlerin bulunduğunu söyledi.
Müzede sergilenen bin yıllık mumyaların ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Açıkgöz, Sarışın Rahibe ismiyle anılan genç hanım mumyası büyük olasılıkla Ihlara Vadisi'nde Yılanlı Kilise içerisinde bulunmuş, yasal olmayan yollarla yurt dışına kaçırılmak istenirken yakalanarak Niğde Müzesine getirilmiş dedi.
Ardından Bugün sadece üzerindeki kumaşta yıpranmalar var ama mumyanın kendisinde herhangi bir bozulma söz konusu değil. Bu hanım 22 yaşlarında 162 santimetre boyunda. Hristiyanlık adetlerine göre gömülmüş. Elleri göğsü üzerine birleştirilmiş, başı türban cinsi bir örtü ile bağlanmış ve saçları iki yandan göğsü üzerine uzatılmış. Sağ elindeki oyalı mendili zamanla biraz yıpranmış ve renkleri değişmiş. ifadelerini ekledi.
Açıkgöz, Sarışın Rahibe'nin gazlı bez gibi bir malzemeyle sarıldığını aktararak, National Geographic'in mumya uzmanları tarafından 2005 yılında yapılan incelemeler ve endoskoplar sonucu bu hanımın hiç doğum yapmadığı belirtildi. Çünkü leğen kemiğinde bir açılma olmadığı söylendi. dedi.
Sarışın Rahibe'nin genç yaşta vefat ettiğini ve önemli biri olduğunu düşündüklerini dile getiren Açıkgöz, Çünkü herhangi bir darpla, kesici ve delici aletle öldürülmediği, bir enfeksiyon sonucu öldüğü ortaya çıktı. Saçından alınan DNA testlerinden ise deniz ürünleriyle beslendiği bilgiler elimize geçti. diye konuştu.
Açıkgöz, müzedeki 5 mumyanın 2001'deki teşhir tanzimi sırasında özel olarak hazırlanan cam vitrinlere yerleştirildiğini, mecbur kalmadıkça vitrinleri açmadıklarını, ilaçlamaları her baharda alt kısımdaki kapaktan yaptıklarını anlattı.
Anadolu'daki mumyalamanın sodalı su kullanılarak, organlar kurutularak yapıldığını dile getiren Açıkgöz, ortam koşullarının uygun olması durumunda herhangi bir bozulmanın söz konusu olmadığını vurguladı.
Açıkgöz, çocuk mumyalarının ise Aksaray'a bağlı Akhisar köyündeki Çanlı Kilise'de bulunduğunu anlatarak, Bunlardan birisi dizlerinden aşağısı olmayan 8 yaşındaki bir çocuğa, 2'si kundağa sarılmış, prematüre diyebiliriz çocuklara ve bir diğeri de sadece başında işlemeli başlık olan giysileri olmayan tombul bir çocuğa ait mumyalar. ifadelerini kullandı.
Müzedeki bütün eserlerin çok önemli olduğunun altını çizen Açıkgöz, Mumyalar insan kaynaklı olduğu için daha çok ilgi çekiyor. Her zaman müzemize ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Yıllık 40-50 bin civarında ziyaretçilerimiz var. Turistlerimize önemli bir müze gezeceklerini taahhüt ediyoruz. Mumyalar kısmını da mutlaka ziyaret etsinler, bu mumyalarla ilgili de uzmanlarımızdan rehberlik hizmeti alabilirler. dedi.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Basri Akdemir de ziyaretçilerin en çok ilgiyi mumyaların sergilendiği bölüme gösterdiğini söyledi.
Kadın mumyaya kilise içinde gömülü olması ve saçları nedeniyle Sarışın Rahibe dendiğini aktaran Akdemir, Bugün de o canlılığı görebilirsiniz. Başında türbanvari bir örtü olması ve Hristiyan adetlerine göre gömüldüğü için rahibe olabileceğidir. Müzemizde bulunan kadın rahibe ve 4 çocuk mumyası müzeye gelen ziyaretçiler tarafından en çok rağbet gören ve ilgiyle karşılaşılan, heyecan verici bir bölüm. şeklinde konuştu.
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Mumyalar Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
Niğde Müzesi'nde sergilenen ve yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen "Sarışın Rahibe" ile 4 çocuk mumyası yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.