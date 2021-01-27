Dünya 5 gün oldu arayan olmadı
AFRİKA

5 gün oldu arayan olmadı

5 gün oldu arayan olmadı

Nijerya’da korsanların kaçırdığı Mozart adlı gemideki 15 Türk mürettebatın ailelerinin endişeli bekleyişi 5. gününde. Rehinelerden Hamza Orhan’ın babası Sezai Orhan “Dua ediyoruz, sağ salim dönmelerini bekliyoruz” dedi. Saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycanlı mühendis Farman İsmailov’un cenazesi özel uçakla yola çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hamza Orhan’ın babası Sezai Orhan
Hamza Orhan’ın babası Sezai Orhan

Gine Körfezi’nde Mozart adlı gemiden kaçırılan 15 Türk mürettebattan hala haber yok. Geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan saldırının ardından, korsanlar ne Türkiye, ne geminin bağlı olduğu şirket, ne de rehin aldıkları denizcilerin aileleriyle temasa geçmedi. Kaçırılan gemicilerin aileleri korku ve endişe içinde gelecek iyi bir haberi bekliyor. Rizeli gemici Ünsal Dilsiz’in eşi Nesrin Dilsiz sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşım yaptı. Gözyaşlarına boğulan kanser hastası kadın “Uyku uyuyamıyoruz. Öldüler mi, kaldılar mı? Belli değil. Ses seda yok. 6 yaşındaki oğlum babasını soruyor; ‘Babamı korsanlar mı kaçırdı? Öldü mü?’ diyor. Artık çıldırmak üzereyim. Ben sağ salim eşimi istiyorum. Bizi babasız bırakmayın. Çünkü o benim tek dayanağım. Sayın Cumhurbaşkanım, Ünsal’ımı ve arkadaşlarını getir” dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Korsanlar henüz temas kurmadı
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu: Korsanlar henüz temas kurmadı

Ünal Dilsiz

Nesrin Dilsiz

HİÇBİR BİLGİ YOK

  • Korsanların rehin aldığı 25 yaşındaki Ordulu Hamza Orhan’ın babası da oğluna kavuşacağı günün özlemiyle yaşıyor. “Sabah şirketten arayıp, ‘Çabalıyoruz’ dediler. Başka da bilgi yok. Biz de endişe içinde bekliyoruz” diyen Sezai Orhan şöyle konuştu: “En son cumartesi gecesi ‘Anne yatmaya gidiyorum’ diye mesaj atmıştı. Annesine sürekli mesaj atıyordu, limanlarda görüntülü arıyordu. Telefon çeker çekmez mesajlaşıyorlardı. Oğlumun arkadaşlarıyla birlikte sağ salim dönmesini bekliyorum. Endişe içinde bekliyoruz. Telefonlarına ulaşma şansımız yok. Merak içindeyiz. Hamza’mı görsem dünyalar benim olacak. Dua ediyoruz, sağ salim dönmelerini bekliyoruz. Devlet büyüklerimize de ilgileri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

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Hamza Orhan

Cenaze geliyor

  • Mozart gemisine saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycanlı mühendis Farman Ismayılov’un cenazesi dün Gabon’un başkenti Librevil’e nakledildi. Cenazenin akşam saatlerinde de THY uçağıyla Türkiye’ye gönderileceği bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la görüştü. Ismayılov’un naaşının getirilmesine yönelik yürütülen koordinasyon görüşüldü.

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