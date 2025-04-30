Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
65 bin çocuk açlıktan ölüyor

65 bin çocuk açlıktan ölüyor

04:0030/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Han Yunus'ta çocuklar, "Soykırım savaşını ve işgal zulmünü durdurun" etkinliğiyle uluslararası topluma seslendi. Minik eller, "Ölüme hayır, açlığa hayır" yazılı pankartlar açtı.
Han Yunus'ta çocuklar, "Soykırım savaşını ve işgal zulmünü durdurun" etkinliğiyle uluslararası topluma seslendi. Minik eller, "Ölüme hayır, açlığa hayır" yazılı pankartlar açtı.

Gazze'deki Filistin hükümeti, 65 binden fazla çocuk ve bebeğin şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alındığını bildirdi. Açıklamada, İsrail’in aç ve susuz bırakmayı sivillere karşı sistematik bir savaş silahı olarak kullandığı belirtilerek, 1,1 milyon çocuğun her gün açlıkla mücadele ettiği vurgulandı.

Gazze'deki Filistin hükümeti, 65 binden fazla çocuğun şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alındığını bildirdi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in devam eden saldırılarının yanı sıra Gazze'ye uyguladığı sıkı abluka ile Filistinli çocukların yaşadığı trajediyi artırdığı belirtildi. Açıklamada, İsrail’in aç ve susuz bırakmayı sivillere karşı sistematik bir savaş silahı olarak kullandığı ve bunun uluslararası insani hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı. Sıkı abluka ve geçiş noktalarının kapatılmasının sağlık koşullarını felaket boyutunda kötüleştirdiğine işaret edilen açıklamada, özellikle çocuklar ve bebekler arasında şiddetli yetersiz beslenme vakalarının arttığının altı çizildi. Açıklamada, 1,1 milyon çocuğun her gün açlıkla mücadele ettiği Gazze'de, 65 binden fazla çocuğun şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle hastanelere başvurduğu ifade edildi.


#Gazze
#çocuk
#açlık
#Filistin
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araç sahipleri dikkat: Sigortada yeni dönem başlıyor!