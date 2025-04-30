65 bin çocuk açlıktan ölüyor

Gazze'deki Filistin hükümeti, 65 binden fazla çocuğun şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alındığını bildirdi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in devam eden saldırılarının yanı sıra Gazze'ye uyguladığı sıkı abluka ile Filistinli çocukların yaşadığı trajediyi artırdığı belirtildi. Açıklamada, İsrail’in aç ve susuz bırakmayı sivillere karşı sistematik bir savaş silahı olarak kullandığı ve bunun uluslararası insani hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı. Sıkı abluka ve geçiş noktalarının kapatılmasının sağlık koşullarını felaket boyutunda kötüleştirdiğine işaret edilen açıklamada, özellikle çocuklar ve bebekler arasında şiddetli yetersiz beslenme vakalarının arttığının altı çizildi. Açıklamada, 1,1 milyon çocuğun her gün açlıkla mücadele ettiği Gazze'de, 65 binden fazla çocuğun şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle hastanelere başvurduğu ifade edildi.