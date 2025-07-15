"Bu konuda bir tartışma yaptık ve bunlar üye devletlerin yapması gereken seçimler. Biz bu seçenekleri masada tutacağız ve İsrail'in taahhütlerini yerine getirmemesi halinde harekete geçmeye hazır olacağız. Amaç İsrail'i cezalandırmak değil, Gazze'deki durumu gerçekten iyileştirmek."