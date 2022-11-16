Dünya ABD basınından dikkat çeken iddia Füze Ukraynaya ait
AVRUPA

ABD basınından dikkat çeken iddia: Füze Ukrayna’ya ait

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) haber ajansının ABD’li yetkililere dayandırdığı haberde, Polonya’ya düşen füzenin Ukrayna güçleri tarafından bir Rus füzesini engellemek için ateşlendiğini gösterdiğini yazdı.

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Haber Merkezi İHA
ABD basınından dikkat çeken iddia: Füze Ukrayna’ya ait
Polonya

Ukrayna sınırına yakın bir bölgede bulunan Przewodow köyünde şiddetli bir patlama yaşanması ve 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede tüm birimler yüksek alarm seviyesine geçirildi. Füzenin Rusya’ya ait olup olmadığı tartışılırken, ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, ilk bulguların Polonya’ya düşen füzenin Ukrayna güçleri tarafından bir Rus füzesini engellemek için ateşlendiğini gösterdiğini yazdı.

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ABD Başkanı Joe Biden, füzenin Rusya tarafından fırlatılması ihtimalinin düşük olduğunu söyleyerek, "Ukrayna sınırında Polonya topraklarındaki patlamanın soruşturulması için Polonya’yı desteklemek konusunda mutabık kaldık. Soruşturma devam ederken, biz de birlikte çalışıp bir sonraki adımımızı belirleyeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

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Öte yandan Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasin, Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau’nun Przewodowo’ya düşen Rus yapımı füzeye ilişkin açıklama yapması talebiyle Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew’i acilen Dışişleri Bakanlığı’na çağırdığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Polonya’ya düşen Rus füzeleriyle ilgili iddiaları yalanlayarak, “Durumu tırmandırmak için kasıtlı bir provokasyon” demişti.

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