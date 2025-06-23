ABD Başkanı Donald Trump: İran'da rejim neden değişmesin?

Trump diğer açıklamasında ise İran'da olası bir rejim değişikliğine değindi.

ABD Başkanı "Rejim değişikliği ifadesini kullanmak politik olarak doğru değil. Ancak mevcut İran rejimi, İran'ı yeniden büyük yapamıyorsa neden bir rejim değişikliği olmasın ki?" ifadelerini kullandı.