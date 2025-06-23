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ABD Başkanı Donald Trump: İran'da rejim neden değişmesin?

ABD Başkanı Donald Trump: İran'da rejim neden değişmesin?

00:3423/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
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ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail savaşı devam ederken, sosyal medya hesabından İran'la ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Trump, İran'daki nükleer tesislerin devasa hasar gördüğünü ifade ettiğine vurgu yaparak, "Mevcut rejim İran'ı yeniden büyük yapamıyorsa neden bir rejim değişikliği olmasın?" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef aldığı saldırılar sonrası yeni açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, İran'daki nükleer santralleri ciddi hasar gördüğünü belirtti.

Trump diğer açıklamasında ise İran'da olası bir rejim değişikliğine değindi.

ABD Başkanı "Rejim değişikliği ifadesini kullanmak politik olarak doğru değil. Ancak mevcut İran rejimi, İran'ı yeniden büyük yapamıyorsa neden bir rejim değişikliği olmasın ki?" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın nükleer tesislerine gerçekleştirilen saldırılarda kullanılan B-2 bombardıman uçaklarının ABD'ye döndüğünü aktardı.


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