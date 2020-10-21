​ABD-Esed flörtü!

Görüşmeleri Başkan Donald Trump’ın en kıdemli terörle mücadele yetkilisi Cash Patel gerçekleştirdiğini öne sürdü. Patel’in gizli görüşmelerde Esad rejimi tarafından tutulan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmasını istediği vurgulandı.
YAPTIRIMLAR DA GÖRÜŞÜLDÜ
Suriyeli kaynaklar da görüşmeleri doğruladı. Suriye rejimine yakın olan “El-Vatan” gazetesi üst düzey Amerikalı yetkililerin geçtiğimiz günlerde başkent Şam’ı ziyaret ettiklerini yazdı. ABD basını görüşmelerde sadece Şam’da tutulan Amerikan vatandaşları olduğunu iddia etse de El Vatan, içinde yaptırımların da olduğu bir kaç dosyanın görüşüldüğünü ifade etti. ABD adına görüşmelere sadece Cash Patel’in değil Özel Temsilcisi Roger Carstens’ın da katıldığı vurgulandı. Temsilcisi Jeffrey’nin, Moskova’da meslektaşlarıyla görüştüğü ve hedeflenen yaptırımların hafifletilmesi gibi adımlarla Suriye’nin siyasi süreci şekillendirme planları yaptığı ifade edildi.