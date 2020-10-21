​ABD-Esed flörtü!

Görüşmeleri Başkan Donald Trump’ın en kıdemli terörle mücadele yetkilisi Cash Patel gerçekleştirdiğini öne sürdü. Patel’in gizli görüşmelerde Esad rejimi tarafından tutulan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmasını istediği vurgulandı.

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YAPTIRIMLAR DA GÖRÜŞÜLDÜ

Suriyeli kaynaklar da görüşmeleri doğruladı. Suriye rejimine yakın olan “El-Vatan” gazetesi üst düzey Amerikalı yetkililerin geçtiğimiz günlerde başkent Şam’ı ziyaret ettiklerini yazdı. ABD basını görüşmelerde sadece Şam’da tutulan Amerikan vatandaşları olduğunu iddia etse de El Vatan, içinde yaptırımların da olduğu bir kaç dosyanın görüşüldüğünü ifade etti. ABD adına görüşmelere sadece Cash Patel’in değil Özel Temsilcisi Roger Carstens’ın da katıldığı vurgulandı. Temsilcisi Jeffrey’nin, Moskova’da meslektaşlarıyla görüştüğü ve hedeflenen yaptırımların hafifletilmesi gibi adımlarla Suriye’nin siyasi süreci şekillendirme planları yaptığı ifade edildi.

OYNAT 00:59 ABD Başkanı Trump'ın kiliseye yaptığı bağış sırasındaki tavrı sosyal medyada gündem oldu ABD Başkanı Donald Trump'ın Las Vegas Kilisesi'ndeki ayin sırasında 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar kameralara yansıdı. Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi. Yaptığı bağışın görülmemesi için çaba gösteren Trump'ın tavırları sosyal medyada gündem oldu.

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