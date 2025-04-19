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ABD ile nükleer müzakereleri: İran'dan ilk açıklama

ABD ile nükleer müzakereleri: İran'dan ilk açıklama

17:4919/04/2025, Cumartesi
AA
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Umman'ın Roma Büyükelçiliği'nden ilk olarak ABD heyeti ayrıldı.
Umman'ın Roma Büyükelçiliği'nden ilk olarak ABD heyeti ayrıldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirterek, üçüncü tur görüşmelerin 26 Nisan'da Umman'da yapılacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, "Bugünkü görüşmelerde bir dizi ilke ve hedef konusunda daha iyi bir anlayışa ulaşmayı başardık." dedi.

Erakçi, 23 Nisan'da Umman'da uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler yapılacağını ardından da 26 Nisan'da yine Umman'da dolaylı görüşmelerin devam edeceğini aktararak, "Görüşmeler yapıcı bir ortamda gerçekleşti ve ilerliyor." ifadelerini kullandı.


İranlı bakan, "Çok fazla iyimserliğe ya da çok fazla kötümserliğe gerek yok. Teknik toplantıların ardından gelecek hafta daha iyi bir konumda olacağımızı umuyorum." diye konuştu.



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