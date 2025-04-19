İran-ABD nükleer görüşmelerinde ikinci durak Roma

İran ile ABD arasında Tahran’ın hızla gelişen nükleer programına ilişkin süren kritik müzakerelerin bir sonraki turu, diplomatik kaynaklara göre Roma’da gerçekleşecek.
ABD ve İran heyetleri, bugün de İtalya'nın başkenti Roma'da nükleer krizini çözüme kavuşturmak için dolaylı müzakereler yürütecek.
- İran heyetine başkanlık yapan Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ikinci tura İtalya ev sahipliği yapsa da ara buluculuk rolünü Umman'ın sürdüreceğini açıkladı.
İlk Tur Umman’da yapılmıştı
Görüşmelerin ilk ayağı geçen hafta Maskat’ta gerçekleşmişti. Ancak taraflar ikinci tur için Avrupa’yı tercih etti.
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci
İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.
- Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti. İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıklamıştı. Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini duyurmuş ancak müzakere yeri konusunda farklı açıklamalar yapılmıştı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, müzakere yerini arabulucu olarak Umman'ın belirleyeceğini ve Ummanlı yetkililerin kararını beklediklerini açıklamıştı.