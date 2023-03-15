ABD, İngiltere ve Avustralya’dan nükleer anlaşma

ABD, İngiltere ve Avustralya arasında kurulan üçlü güvenlik paktı AUKUS’un yol haritası açıklandı. Kaliforniya’daki San Diego deniz üssünde yapılan toplantı sonrası alınan kararlar açıklanırken, belirlenen planlamada her yol Çin’e çıkıyor. ABD öncülüğündeki Anglo-Sakson ortakların 2021 yılında sürpriz bir şekilde ilan ettiği AUKUS paktı, Hint Pasifik’te Çin’e karşı nükleer caydırıcı bir cephe oluşturmayı hedefliyordu. Bu kapsamda Avustralya’nın konvansiyonel silahlı, nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar (SSN-AUKUS) edinmesi planlanmış, Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide’deki tersanelerde en az 8 nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edileceği duyurulmuştu. ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın katıldığı toplantı sonrası Avustralya’nın SSN edinmesi için yapılan planlama paylaşıldı.

LİMAN ZİYARETLERİ SIKLAŞACAK

Üç ülkenin ortak teknoloji kapasiteleriyle yeni nesil denizaltı olan SSN-AUKUS’un üretileceği kaydedilen açıklamada, Avustralya ve İngiltere’nin “geleceğin denizaltıları” olarak SSN-AUKUS’u kullanacakları belirtildi. İki ülkenin on yıl içinde SSN-AUKUS’ları kendi iç tersanelerinde inşa etmek için çalışmaya başlayacakları ifade edilen açıklamaya göre, 2023’ten başlayarak Avustralya askeri ve sivil personeli, ABD ve İngiltere Kraliyet Donanması üslerinde eğitim alacak. ABD tarafı 2023’ten itibaren, İngiltere ise 2026’dan itibaren Avustralya’da denizaltılar için yapılan liman ziyaretlerini artırmayı planlıyor.

İLK TESLİMAT 2030’DA

2030’ların başlarında, Kongre’nin onay vermesi halinde ABD, Avustralya’ya 3 adet “Virginia” sınıfı denizaltı satmayı planlıyor. Açıklamada, Avustralya’ya gerekirse iki adet daha “Virginia” sınıfı denizaltı satılabileceği belirtilerek, “Bu adım, Avustralya’nın özerk SSN yeteneğini ve destek kapasitesini sistematik olarak artıracaktır” ifadesine yer verildi. 2030’ların sonunda İngiltere’nin ilk SSN-AUKUS’u Kraliyet Donanması’na teslim edeceği kaydedilirken, açıklamaya göre, 2040’ların başında ise Avustralya’da inşa edilen ilk SSN-AUKUS Avustralya Kraliyet Donanması’na verilecek.

AVUSTRALYA’NIN EN BÜYÜK SAVUNMA YATIRIMI

Biden, San Diego’daki Point Loma Deniz Üssü’nde nükleer denizaltı gemisi SSN-Missouri’nin önünde mevkidaşları ile poz verirken, “ABD, Hint-Pasifik’te on yıllardır bölgedeki ulusların muazzam yararı için istikrarı korumuştur. Demokrasilerin nasıl kendi güvenliğimizi ve refahımızı sağlayabileceğini bir kez daha gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, anlaşmanın “Avustralya tarihindeki en büyük savunma yatırımı” olduğunu duyurdu. Anlaşmanın Avustralya’ya maliyetinin 2055 yılına kadar 368 milyar Avustralya Doları (245 milyar ABD Doları) olacağı öngörülüyor. Toplantı öncesi ülke medyasına demeç veren Rishi Sunak, “Çin, bizimkilerden çok daha farklı değerleri olan bir ülke ve dünya düzenine meydan okuyor. Bu yüzden buna karşı tetikte olma; kendimizi, değerlerimizi ve çıkarlarımızı koruma hakkımız var” diye konuşmuştu.

ÇİN’DEN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

Öte yandan toplantı sonrası Pekin cephesinden tehditvari bir açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, yaptığı açıklamada, “Avustralya, İngiltere ve ABD, bencil jeopolitik çıkarları peşinde koşarak uluslararası toplumun endişelerini göz ardı etti ve tehlikeli bir yola girdi” denildi.

Şi Zelenski ile görüşecek

Çin Devlet Başkanı, küresel diplomasideki hamlelerine bir yenisini ekleyerek, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda arabulucu rolü üstlenecek. ABD medyasında Wall Street Journal’da yer alan habere göre, Çin lideri Şi Cinping, Rusya’ya yapacağı ziyaretin ardından Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşecek. Kısa zaman önce Orta Doğu’da İran ve Suudi Arabistan arasında normalleşme anlaşmalarında arabulucu rolü üstlenen Şi’nin, savaşın başlangıcından bu yana Zelenski ile ilk kez görüşeceği, görüşmenin çevrimiçi platformda gerçekleşeceği kaydedildi. Şubat ayı sonlarında Çin, Ukrayna’da barışa giden yolu açmak için kendi 12 maddelik yol haritasını açıklamıştı.















