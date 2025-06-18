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ABD İsrail Büyükelçiliğini 3 gün kapatıyor

ABD İsrail Büyükelçiliğini 3 gün kapatıyor

10:2418/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
IHA
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ABD, İsrail'deki büyükelçiliğini cuma gününe kadar kapattı
ABD, İsrail'deki büyükelçiliğini cuma gününe kadar kapattı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail-İran çatışması nedeniyle bölgede artan gerginlik sonucu İsrail Büyükelçiliğinin 3 gün kapatılacağı kaydedildi.

ABD, İsrail Büyükelçiliğini 3 gün kapatma kararı aldı. Büyükelçiliğin Cuma gününe kadar kapalı olacağı kaydedilen açıklamada, "Mevcut güvenlik durum ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışma nedeniyle ABD Büyükelçiliği, tüm ABD hükümeti çalışanlarının ve aile üyelerinin bir sonraki duyuruya kadar ikamet ettikleri yerlerde ve yakınlarında kalmaya devam etmeleri talimatı vermiştir. Güvenlik durumu göz önünde bulundurularak Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği 18 Haziran Çarşamba ile 20 Haziran Cuma günleri arasında kapalı olacaktır" denildi.


Ayrıca, Kudüs ve Tel Aviv'deki Konsolosluk binalarının da kapalı olacağı aktarıldı.


ABD vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına ilişkin şu aşamada bir duyurunun olmadığı aktarıldı.



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