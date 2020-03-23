Dünya ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Koronavirüs salgını daha da kötüleşecek, evinizde kalın
KORONAVİRÜS

ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı: Koronavirüs salgını daha da kötüleşecek, evinizde kalın

ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının daha da kötüye gideceğini vurgulayarak, insanlara evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Beyaz Saray bünyesinde kurulan Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün de bir parçası olan Adams, NBC televizyonunda yayımlanan "Today" adlı programda açıklamalarda bulundu.

Daha da kötüye gidecek

Adams, "ABD halkından şunu anlamalarını istiyorum, bu salgın hafta içinde daha da kötüye gidecek." ifadesini kullandı.

İnsanların, sağlık yetkilileri ve yönetimlerin talimatlarına uymamasını eleştiren Adams, insanların hala kendilerine bir şey olmayacağı düşüncesiyle kalabalık gruplar halinde dışarıya çıktığını ve plajlara gittiğini söyledi.

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Evinizde kalın

Adams, "Dallas ve New Orleans gibi yerlerin de New York gibi virüsün merkezi haline gelmesini istemiyorum. İnsanlar test yaptırsın ya da yaptırmasın, sanki virüs kendilerinde varmış gibi davranmalı. Bu virüsü başkalarına yayabileceğinizi ya da başkalarından size bulaşabileceğini unutmayın. Evinizde kalın." çağrısında bulundu.

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Virüs vakalarının ve ölümlerin günden güne arttığını kaydeden Adams, buna rağmen insanların hala konuyu yeterince ciddiye almadığını vurguladı.

Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı verilere göre, ABD'de, Kovid-19 salgınında vaka sayısı 35 bin 225'i, ölü sayısı 473'u buldu.

ABD, Çin ve İtalya'nın ardından dünyada vaka sayılarının en yüksek olduğu 3. ülke konumunda.
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