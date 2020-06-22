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Dünya ABD kellesine ödül biçmişti Cemil Bayık Amerika bizi kurtar diye ağlıyor
ORTADOĞU

ABD kellesine ödül biçmişti: Cemil Bayık Amerika bizi kurtar diye ağlıyor

PKK elebaşlarından Cemil Bayık, Türkiye'nin düzenlediği başarılı operasyonlar nedeniyle Amerika ve Irak'ı suçladı. Taşeron bir terör örgütü oldukları için birilerinin koruması olmadan nefes dahi alamayan PKK'lılar yine ağlamaya başladı. Zeytin Dalı Operasyonu sırasında da 'Afrin, Türkiye'nin Vietnam'ı olacak' diye iddialı laflar eden terör örgütü üyeleri Türkiye bölgeyi temizledikten sonra yine 'Amerika neredesin' diye ağlayarak bölgeden kaçmıştı. Konunun ironik detaylarından biri de PKK terör örgütü ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen bir yapı. ABD bizi niye korumuyorsun diye ağlayan Cemil Bayık'ın kellesine 4 milyon dolar değer biçmişti. ABD'nin iki yüzlü tavrını terör örgütü ifşa etti.

Haber Merkezi Diğer
ABD, 'Adalet için ödüllendirme' programı kapsamında bu üçünün kellesini getirene 12 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı. Murat Karayılan (sol), Cemil Bayık (orta), Duran Kalkan (sağ)
ABD, 'Adalet için ödüllendirme' programı kapsamında bu üçünün kellesini getirene 12 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı. Murat Karayılan (sol), Cemil Bayık (orta), Duran Kalkan (sağ)

Terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında büyük bir kararlılıkla operasyonlar düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son olarak terör örgütü PKK'ya karşı Pençe-Kaplan operasyonunu başlattı.

Operasyonla, terör örgütü PKK'nın yıllardır yuvalandığı bölgelere bomba yağdırıldı.

Teröristlerin ikinci Kandil'i olarak gösterilen bölgelerde yapılan silah depoları, tek tek havaya uçuruldu.

  • MİT ve TSK'nın koordineli şekilde devam ettirdiği operasyonlarla ağır kayıplar veren terör örgütü PKK'dan, ilk açıklama geldi.

Örgütün elebaşlarından Cemil Bayık, Türkiye'nin bölgede düzenlediği operasyonlar nedeniyle Amerika ve Irak'ı suçladı.

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı: Mehmetçik Haftanin'de
GÜNDEM
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı: Mehmetçik Haftanin'de

Bizi niye korumuyorsun Amerika?

Terörist Bayık, "Mahmur, Şengal ve diğer alanları bombaladıklarında kimsenin sesi çıkmadı. Ne Güney hükümeti ne Irak hükümeti ne BM ne Amerika ne Avrupa hiç kimse bu saldırılara karşı tepki vermiyor. Bunların anlamı var tabii. Çünkü bu saydıklarımın hepsinin saldırılardan haberleri var.

Pençe-Kaplan Operasyonunda teröristlere büyük darbe
OYNAT 00:59
Pençe-Kaplan Operasyonunda teröristlere büyük darbe
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, terör örgütü PKK'lı teröristlerin inlerine girilmeye devam edildiğini bildirdi.

Operasyonun sorumlusu Amerikaymış: Kendisi taşeron diye herkesi öyle sanıyor

Eğer bunlar izin vermezse Türkiye, Şengal'e, Mahmur'a saatlerce saldırabilir mi? Bu mümkün değil. O yüzden hem Güney hükümeti hem Irak hükümeti hem BM hem de Amerika bu saldırılardan sorumludur." dedi.


Kellesine ödül koymuştular

  • ABD'den yardım dilenen Cemil Bayık'ın kellesini getirene 4 milyon dolar ödül koyulmuştu. ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği bir yapının açıkça ülkeden medet umuyor olması da bu ülkenin Türkiye ile müttefiklik konusundaki iki yüzlü tavrını gösteriyor.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150'den fazla hedef vuruldu
GÜNDEM
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150'den fazla hedef vuruldu

Kahraman komandolarımız Haftanin'e inmeye devam ediyor
OYNAT 00:24
Kahraman komandolarımız Haftanin'e inmeye devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin video paylaşımında bulundu. Paylaşımda, 'Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor' denildi.


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