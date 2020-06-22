ABD kellesine ödül biçmişti: Cemil Bayık Amerika bizi kurtar diye ağlıyor

ABD, 'Adalet için ödüllendirme' programı kapsamında bu üçünün kellesini getirene 12 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı. Murat Karayılan (sol), Cemil Bayık (orta), Duran Kalkan (sağ)

Terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında büyük bir kararlılıkla operasyonlar düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son olarak terör örgütü PKK'ya karşı Pençe-Kaplan operasyonunu başlattı.

Operasyonla, terör örgütü PKK'nın yıllardır yuvalandığı bölgelere bomba yağdırıldı.

Teröristlerin ikinci Kandil'i olarak gösterilen bölgelerde yapılan silah depoları, tek tek havaya uçuruldu.

MİT ve TSK'nın koordineli şekilde devam ettirdiği operasyonlarla ağır kayıplar veren terör örgütü PKK'dan, ilk açıklama geldi.

Örgütün elebaşlarından Cemil Bayık, Türkiye'nin bölgede düzenlediği operasyonlar nedeniyle Amerika ve Irak'ı suçladı.

GÜNDEM Pençe-Kaplan Operasyonu başladı: Mehmetçik Haftanin'de

Bizi niye korumuyorsun Amerika?

Terörist Bayık, "Mahmur, Şengal ve diğer alanları bombaladıklarında kimsenin sesi çıkmadı. Ne Güney hükümeti ne Irak hükümeti ne BM ne Amerika ne Avrupa hiç kimse bu saldırılara karşı tepki vermiyor. Bunların anlamı var tabii. Çünkü bu saydıklarımın hepsinin saldırılardan haberleri var.

Operasyonun sorumlusu Amerikaymış: Kendisi taşeron diye herkesi öyle sanıyor

Eğer bunlar izin vermezse Türkiye, Şengal'e, Mahmur'a saatlerce saldırabilir mi? Bu mümkün değil. O yüzden hem Güney hükümeti hem Irak hükümeti hem BM hem de Amerika bu saldırılardan sorumludur." dedi.

Kellesine ödül koymuştular

ABD'den yardım dilenen Cemil Bayık'ın kellesini getirene 4 milyon dolar ödül koyulmuştu. ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği bir yapının açıkça ülkeden medet umuyor olması da bu ülkenin Türkiye ile müttefiklik konusundaki iki yüzlü tavrını gösteriyor.

2/2 ABD DİB Müsteşar Yardımcısı Palmer: “ABD, NATO müttefikimiz Türkiye ile terörle mücadeledeki işbirliğine değer vermektedir. Ziyaretim kapsamında, @StateDept @Rewards4Justice programının #PKK terör örgütünden üç üst düzey ismi hedef alacağını duyurmaktan mutluluk duymaktayım.” — U.S. Embassy Turkey #EvdeKal #StayHome (@USEmbassyTurkey) November 6, 2018

GÜNDEM Pençe-Kaplan Operasyonu'nda fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150'den fazla hedef vuruldu

OYNAT 00:24 Kahraman komandolarımız Haftanin'e inmeye devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin video paylaşımında bulundu. Paylaşımda, 'Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor' denildi. BiP'te paylaş

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