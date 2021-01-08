Dünya ABD Kongresinde çıkan çatışmada yaralanan bir polis memuru öldü
AMERİKA

ABD Kongresinde çıkan çatışmada yaralanan bir polis memuru öldü

ABD Kongresinin Başkan Donald Trump destekçileri tarafından basılması sırasında çıkan çatışmalarda ağır yaralanan bir polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi. Kongredeki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıkmış oldu.

Haber Merkezi AA
Polis ile göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.
Polis ile göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Kongrenin Trump destekçisi göstericilerce basılması sırasında çıkan olaylarda 50'den fazla polis yaralanırken, çıkan arbedede başına darbe alan polis memurlarından birinin bugün öldüğü açıklandı.

Ölen polisin kimlik bilgileri henüz paylaşılmazken, Kongredeki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıkmış oldu.

Olayları kontrol altına almakta yetersiz kaldığı gerekçesi ile Kongre Polis Şefliği eleştirilere maruz kalmıştı.

Güvenlik zafiyetine ilişkin tartışmalar üzerine Kongre Polis Şefi Steven Sund görevinden istifa edeceği açıklandı.

Kongre Polis Şefliği Sözcüsü Gus Papathanasiou, Sund'ın 16 Ocak'ta görevinden ayrılacağını duyurdu.

ABD'de seçim kaosu: Trump taraftarları kongre binasını bastı
DÜNYA
ABD'de seçim kaosu: Trump taraftarları kongre binasını bastı

Trump taraftarları kongreyi basmıştı

ABD Kongresi, Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı.

Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Joe Biden Kongre binasını basanlara ateş püskürdü: Onlar isyankar ayak takımı, terör estiren isyancılardı
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Joe Biden Kongre binasını basanlara ateş püskürdü: Onlar isyankar ayak takımı, terör estiren isyancılardı
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden Kongre Binası baskınına ilişkin yaptığı açıklamada, “Çeşitli protestolar oldu ama bu kişilere protestocu diyemeyiz. Onlar isyankar, ayak takımı bir kalabalıktı. Yerli teröristlerdi. Bu kadar basit' ifadelerini kullandı.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş ve Pentagon tüm Washington Ulusal Muhafızlarını aktif hale getirdiğini duyurmuştu.

Kongredeki olaylar kontrol altına alındıktan sonra ortak oturum yeniden başlamış ve Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın seçimi kazandığını tescillemişti.

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