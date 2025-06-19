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ABD öğrencilerin vize başvurularını sosyal medya hesaplarının incelenmesi kaydıyla yeniden başlatacak

ABD öğrencilerin vize başvurularını sosyal medya hesaplarının incelenmesi kaydıyla yeniden başlatacak

10:4819/06/2025, Perşembe
DHA
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ABD Dışişleri Bakanlığı, öğrenci vizesi başvurusunda bulunan yabancılar için askıya alınan sürecin yeniden başlatıldığını duyurdu. Duyuruda, konsolosluk görevlilerinden, başvuranların internet paylaşımlarında ‘ABD'nin vatandaşlarına, kültürüne, hükümetine, kurumlarına veya kuruluş ilkelerine yönelik herhangi bir düşmanlık belirtisi' olup olmadığının incelenmesi istendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yabancı öğrenciler için durdurulan vize başvurularının yeniden açıldığı belirtilerek, başvuru sahiplerinden sosyal medya hesaplarının erişime açık tutmaları şartı getirildiği bildirildi. Bakanlığın büyükelçilik ve konsolosluklara gönderdiği duyuruda, ‘siyasi aktivizm geçmişi gösteren başvuru sahiplerini' işaretlemeleri ve ‘ABD'de bu tür faaliyetlere devam etme olasılıklarını göz önünde bulundurmaları' talimatı verildi.

Duyuruda, konsolosluk görevlilerinden, başvuranların internet paylaşımlarında ‘ABD'nin vatandaşlarına, kültürüne, hükümetine, kurumlarına veya kuruluş ilkelerine yönelik herhangi bir düşmanlık belirtisi' olup olmadığının incelenmesi istendi. Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerinden ayrıca, başvuru yapanların ABD ulusal güvenliğine yönelik tehdit oluşturma, Hamas ile bağlantı ve antisemitik taciz gibi konularla ilgili durumlarının irdelenmesini de talep etti.




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