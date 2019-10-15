Dünya ABD Savunma Bakanı Mark Esper NATOya Türkiye için baskı yapacak
ABD SEÇİMLERİ

ABD Savunma Bakanı Mark Esper NATO'ya Türkiye için baskı yapacak

ABD Savunma Bakanı Mark Esper NATO'ya Türkiye için baskı yapacak

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili basın yayın kuruluşlarına gönderdiği yazılı açıklamada, Türkiye’ye yönelik NATO müttefiklerine baskı yapacağını belirtti.

Haber Merkezi IHA
ABD Savunma Bakanı Mark Esper açıklama yaptı.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper açıklama yaptı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye’nin operasyonu çok sayıda tehlikeli DEAŞ’lının serbest kalmasına yol açtı. Türkiye’nin sorumsuz eylemleri yüzünden askerlerimize yönelik risk kabul edilemez düzeye ulaştı. ABD askerinin çekilmesi planını uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta NATO müttefikleri ile görüşeceğini ifade eden Esper, “Gelecek hafta Brüksel’de NATO’yu ziyaret edeceğim ve orada diğer NATO müttefiklerine Türkiye’nin hamlelerine cevap olarak kolektif ve bireysel diplomatik/ekonomik önlemler almaları için baskı yapmayı planlıyorum” dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Türkiye’ye karşı bir savaş başlatamayız
DÜNYA
ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Türkiye’ye karşı bir savaş başlatamayız

'Bu terör örgütlerini NATO'ya üye olarak aldınız da benim mi haberim olmadı?'
OYNAT 00:00
'Bu terör örgütlerini NATO'ya üye olarak aldınız da benim mi haberim olmadı?'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Türk İş Konseyi toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO üyesi ülkelere 'Bu terör örgütlerini siz NATO'ya üye olarak aldınız da benim mi haberim olmadı?' sözleriyle tepki gösterdi.


1 askerimiz şehit düştü

1 askerimiz şehit düştü

Teröristler Münbiç'ten havanlı saldırı düzenledi.
Ağır silahlar nerede?

Ağır silahlar nerede?

​ABD'nin verdiği ağır silahların neden kullanılmadığı ortaya çıktı.
YPG yine sivilleri hedef aldı

YPG yine sivilleri hedef aldı

​Mardin Kızıltepe'de 2 kişi şehit oldu, 12 kişi yaralandı.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

​Ambulansa yol vermemişti.
Kızına<br>seslenirken fenalaştı

Kızına
seslenirken fenalaştı

HDP önündeki eylemde aile sayısı 55 oldu.​
Birinci torba <br>hayal değil

Birinci torba
hayal değil

Milli Takım, tarihi bir başarının eşiğinde bulunuyor.

Yuvaya geri döndü

Yuvaya geri döndü

Mehmetçik'e desteği nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı, yeni adresi belli oldu.

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

Kamuya<br>6 yeni sistem

Kamuya
6 yeni sistem

​3 yıl içerisinde çok sayıda alanda uygulanacak.
1000 kilometrekarelik<br>alanı temizledik

1000 kilometrekarelik
alanı temizledik

Cumhurbaşkanı Türk Konseyi Zirvesi'nde konuştu.
İkiyüzlü Fransa

İkiyüzlü Fransa

​Fransızlar, UEFA'ya küstah bir çağrıda bulundu.
Otomobil alacaklara<br>güzel haber

Otomobil alacaklara
güzel haber

​Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşük seviyesinde.
Tel Abyadlılar dönüyor

Tel Abyadlılar dönüyor

Terörden temizlenen ilçeye dönüşler başladı.
Ambargo için alternatifler hazır

Ambargo için alternatifler hazır

​Avrupa ülkelerinin ambargo kararı TSK'yı etkilemeyecek.
Barış Pınarı Harekatı: Teröristlerin ağır silahları nerede?
Dünya

Barış Pınarı Harekatı: Teröristlerin ağır silahları nerede?

Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki terör bölgelerine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı başladığı günden bu yana 7 gün geçti. Harekatın ardından çok kısa bir sürede önemli kent merkezlerini rahatlıkla kontrol altına alınırken, ABD tarafından teröristlere teslim edilen ağır silahların ortada görünmemesi 'Neredeler?' sorusunu beraberinde getirdi. Yenisafak.com, Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ile ağır silahların durumunu konuştu.
İzmir'in mıknatıs adamı: Madeni eşyalar üzerine yapışıyor
Gündem

İzmir'in mıknatıs adamı: Madeni eşyalar üzerine yapışıyor

İzmir’de yaşayan 69 yaşındaki Ethem Arslan'ın vücudu adeta bir mıknatıs gibi metal eşyaları çekiyor. Bu durumun günlük hayatında kendisine sıkıntı teşkil etmediğini ifade eden Arslan, aynı özelliğinin vefat eden anneannesinde de olduğunu, kendisinden de torununa geçtiğini, bu durumun genetik olduğuna inandığını dile getirdi.
HDP önündeki eylemde 43'üncü gün, aile sayısı 55 oldu: Gözü yaşlı baba kızına seslenirken fenalaştı
Gündem

HDP önündeki eylemde 43'üncü gün, aile sayısı 55 oldu: Gözü yaşlı baba kızına seslenirken fenalaştı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini, 43'üncü günde de sürdürdü. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Kumluca köyünde yaşayan Yasin Kaya'nın, 2015 yılında dağa kaçırılan kızı Çiğdem Kaya (21) için gelmesiyle oturma eylemi yapan aile sayısı 55'e çıktı. Gözyaşları içinde kızına teslim olması için çağrıda bulunan baba Kaya fenalaştı

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.