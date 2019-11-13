Dünya ABD Suriyede devlet kurmak istiyor
ASYA

ABD Suriye’de devlet kurmak istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’nin doğusundaki petrol yataklarını kontrol etmek için o bölgede devlet kurmak istediğini söyledi. ABD’nin bu sürece Körfez ülkelerini de dahil etmeye çalıştığını iddia eden Lavrov, “ABD, son derece pervasız şekilde bu kısmı Suriye’den ayırmak istiyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergey Lavrov
Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin petrol sahalarını işgal eden ABD’nin bu ülkeyi bölerek PKK/YPG merkezli korsan bir devlet kurmak istediğini söyledi. Fransa’da düzenlenen Paris Barış Forumu’nda yaptığı konuşmada Lavrov, “ABD, Fırat’ın doğu kıyısında bir sözde devlet kurmak için her şeyi yapıyor ve Suriye’nin bu bölümünü koparma ve oradaki petrol yataklarını kontrol altına alma amacıyla orada SDG, YPG ve diğer Kürt güçler eliyle bir yerel yönetim kurulması için Körfez ülkelerinden büyük yatırımlar yapmalarını talep ediyor” dedi. Rejim kontrolündeki bölgelere Avrupa Birliği (AB) veya NATO tarafından yatırım yapılmasını yasaklayan Washington’un “son derece pervasız bir şekilde bu kısmı Suriye’den koparmak ve petrol sahalarını kontrol etmek istediğini” dile getiren Lavrov, terör örgütü PKK/YPG’yi Kürtlerin temsilcisi gibi göstermeye çalıştığı konuşmasında şunları söyledi:

TUTARLI OLMALILAR

  • “Kürtler de siyasi diyalogda yer almalı ama tutarlı olmaları gerekiyor. ABD’nin desteğine güvenerek Rojava federasyonunu kurdular. Bu ayrılıkçı karara ABD’nin daima destek olacağını varsaydılar. Biz ise Şam ile konuşmalarını anlatmaya çalıştık ama onlar ilgilenmediler. Şimdi Kürtler Şam’la diyalog için bizden yardım istiyorlar. Biz yine de buna destek vermeye hazırız ancak ABD şimdi petrol için dönünce yine diyalogla ilgilenmiyorlar. Tutarlılık gerekiyor.”

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