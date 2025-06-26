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ABD uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı kişilere yeni vize kısıtlaması getiriyor

ABD uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı kişilere yeni vize kısıtlaması getiriyor

21:4926/06/2025, Perşembe
AA
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ABD Dışişleri Bakanlığı, uyuşturucu kaçackçılığına yönelik yeni vize uygulaması düzenliyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, uyuşturucu kaçackçılığına yönelik yeni vize uygulaması düzenliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yeni politika kapsamında uyuşturucu kaçakçıları, aileleri ve yakın çevresine yönelik vize kısıtlaması getirileceğini açıkladı. Rubio, vize kısıtlamalarının sadece bu kişilerin ABD'ye girişini engellemekle kalmayacağını, aynı zamanda yasa dışı faaliyetlerin sürdürülmesi yönündeki caydırıcılığı artıracağını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yasa dışı uyuşturucu akışını engellemek amacıyla yeni bir vize kısıtlama politikası başlattıklarını, halihazırda yaptırım uygulanan kişilerin aile üyeleri ve yakın ilişkileri bulunan isimlere de vize kısıtlaması getirileceğini duyurdu.

Rubio, yeni kısıtlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'de 18-44 yaş arası bireyler arasında ölüm nedenleri arasında başı çeken aşırı doz vakalarının artmaya devam ettiğine dikkati çeken Rubio, 2024 yılında ülkede günde ortalama 220 kişinin aşırı doz nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

"Yasa dışı faaliyetlerin sürdürülmesi yönündeki caydırıcılık artacak"

Rubio, yeni politika kapsamında,
"Küresel Yasa Dışı Uyuşturucu Ticaretiyle Bağlantılı Yabancı Kişilere Yaptırım Uygulanmasına İlişkin 14059 sayılı Başkanlık Kararnamesi"
doğrultusunda yaptırım uygulanan kişilerin aile üyeleri ile yakın kişisel ve ticari ilişkide bulunduğu isimlere vize kısıtlaması getirileceğini kaydetti.

Bu adımın söz konusu Başkanlık Kararnamesi kapsamında halihazırda uygulanan yaptırımlar ve kontrol altındaki maddelerin kaçakçılığına karışanlara yönelik mevcut vize uygunluk kriterleri üzerine inşa edildiğini belirten Rubio, uyuşturucu kaçakçıları, onların aileleri ve yakın çevresine yönelik vize kısıtlamalarının sadece bu kişilerin ABD'ye girişini engellemekle kalmayacağını, aynı zamanda yasa dışı faaliyetlerin sürdürülmesi yönündeki caydırıcılığı artıracağını vurguladı.

Rubio, fentanil ve diğer yasa dışı uyuşturucuların ABD'ye girişini önlemek ve Amerikalıların zarar görmesini engellemek için gerekli tüm araçların kullanılacağını ifade etti.



#ABD
#uyuşturucu kaçakcılığı
#Vize kısıtlaması
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