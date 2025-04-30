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ABD ve Kanada arası tansiyon düşürülecek mi?: Liderler 'yakın zamanda' görüşecek

ABD ve Kanada arası tansiyon düşürülecek mi?: Liderler 'yakın zamanda' görüşecek

12:5930/04/2025, Çarşamba
DHA
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ABD ve Kanada arası tansiyon düşürülecek mi?: Liderleri 'yakın zamanda' görüşecek
ABD ve Kanada arası tansiyon düşürülecek mi?: Liderleri 'yakın zamanda' görüşecek

Kanada'da erken genel seçimlerde çoğunluğu elde eden Liberal Parti lideri Başbakan Mark Carney'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile 'yakın zamanda' görüşeceği açıklandı.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden, seçimlerin ardından Donald Trump'la Mark Carney'nin telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Başbakan Mark Carney, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüştü. Başkan Trump, Başbakan Carney'i son seçiminden dolayı tebrik etti. Liderler, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin karşılıklı iyileşmeleri için bağımsız, egemen uluslar olarak birlikte çalışmasının önemi konusunda anlaştılar. Bu amaçla liderler yakın gelecekte şahsen görüşmeyi kabul ettiler" denildi.



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