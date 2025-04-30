ABD ve Kanada arası tansiyon düşürülecek mi?: Liderler 'yakın zamanda' görüşecek

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden, seçimlerin ardından Donald Trump'la Mark Carney'nin telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Başbakan Mark Carney, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüştü. Başkan Trump, Başbakan Carney'i son seçiminden dolayı tebrik etti. Liderler, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin karşılıklı iyileşmeleri için bağımsız, egemen uluslar olarak birlikte çalışmasının önemi konusunda anlaştılar. Bu amaçla liderler yakın gelecekte şahsen görüşmeyi kabul ettiler" denildi.