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⁠İran ile ABD arasındaki müzakere süreci son durum: Görüşmelerin 4'üncü tur yeri belli oldu

⁠İran ile ABD arasındaki müzakere süreci son durum: Görüşmelerin 4'üncü tur yeri belli oldu

12:5030/04/2025, Çarşamba
AA
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İran-ABD görüşmelerinin 4'üncü turunun yeri belli oldu
İran-ABD görüşmelerinin 4'üncü turunun yeri belli oldu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, müzakereler öncesinde nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya ile de görüşme yapacaklarını bildirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 3 Mayıs'ta ABD ile devam edecek müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını ve müzakereler öncesinde nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya ile görüşeceklerini açıkladı. Erakçi, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına konuştu.


3 Mayıs'ta ABD ile devam yapılacak dördüncü tur müzakerelerin Roma'da gerçekleştirileceğini aktaran Erakçi, "Müzakerelerin nerede yapılacağı üzerinde vakit harcanacak önemli ve temel bir konu değil. Müzakerelerin yeri ev sahibi Umman tarafından belirleniyor." dedi.

Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın müzakerelerdeki rolünün "benimsedikleri hatalı politikalar" nedeniyle azaldığını ifade eden Erakçi, şunları kaydetti:

"Elbette bunu istemiyoruz ve bu nedenle onlarla Roma'da bir sonraki müzakere turunda görüşmeye hazırız. Bu konuyu uluslararası bir anlayışla çözmekle ilgileniyoruz ve bu nedenle Avrupalılarla müzakerelerimize devam ediyoruz ancak ana müzakere şu anda ABD ile."

Müzakereler devam ederken ABD'nin ülkesine yeni yaptırımlar getirmesine tepki gösteren Erakçi, "Bu tür eylemlerin kesinlikle olumsuz bir mesajı olacak. Elbette Amerika'daki farklı görüşlerin ve farklı lobilerin arasındaki ihtilafların farkındayız ve bütün konuları takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.


⁠İran ile ABD arasındaki müzakere süreci


İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman'da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.



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