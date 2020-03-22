Dünya ABDde bilanço ağırlaşıyor Koronavirüsten ölenlerin sayısı 340a yükseldi
KORONAVİRÜS

ABD’de bilanço ağırlaşıyor: Koronavirüsten ölenlerin sayısı 340’a yükseldi

ABD genelinde koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 340 kişi hayatını kaybederken, virüsten tespit edilenlerin sayısı 48 saatte yaklaşık iki kat artarak 26 bin 747 kişiye ulaştı.

Haber Merkezi DHA
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı artarak devam ediyor.
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı artarak devam ediyor.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19’un küreselde yayılmaya devam etmesiyle ABD genelinde;

Washington’da 94, New York’ta 76, California’da 27, Georgia’da 20, Louisiana’da 20, New Jersey’de 16, Florida’da 13, Michigan’da 7, Colorado’da 6, Illinois’de 6, Texas’ta 5, Oregon’da 5, Connecticut’ta 4, Indiana’da 4, Wisconsin’de 4, Kentucky’de 3, Missouri’de 3, Ohio’da 3, Güney Karolina’da 3, Kansas’ta 2, Virginia’da 2, Maryland’de 2 , Nevada’da 2, Pensilvanya’da 2, Vermont’ta 2, Virginia’da 2, Arizona’da 1, Kolombiya Bölgesi’nde 1, Massachusetts’te 1, Minnesota’da 1, Mississippi’de 1, Oklahoma’da 1, Porto Riko’da 1, Güney Dakota’da 1, Tennessee’de 1 kişi hayatını kaybetti.

MIKE PENCE’İN TEST SONUCU NEGATİF ÇIKTI

  • Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkan yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence’in Covid-19 testleri negatif çıktı.

NEW YORK VALİSİ ACİL DUYURUDA BULUNDU

New York Valisi Andrew Cuomo sosyal medya hesabından acil duyuruda bulundu. Yakın zamanda emekli olan sağlık uzmanlarını, ihtiyaç duyulması halinde yedek personelin bir parçası olmaya çağırırken, nitelikli tıp ve hemşirelik okulu öğrencileri aynı zamanda personele de ihtiyaçları olduğunu duyurdu.

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