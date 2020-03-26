ABD’de bilanço ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı bin 42’ye yükseldi, 40 bin emekli göreve döndü

ABD Başkanı Donald Trump’ın, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında olağanüstü hale izin verdiği 7 eyalette ölü sayısı artarken, New York’ta vaka sayısı 33 bin 33’e yükseldi, ölü sayısı ise 366 olarak açıklandı. Salgının etkili olduğu bir başka eyalet olan Washington’da vaka sayısı 3 bin 50 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 133’e yükseldi. California eyaletinde yeni vaka sayısı 3 bin 150 olurken, eyalette korona virüs salgınından ölenlerin sayısının 67’e yükseldi.

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Florida ve Teksas'ta acil durum

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da korona virüsü (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında günlük gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Teksas ve Florida eyaletlerinde acil durum ilan edilmesi kararına onay verdiğini duyurdu.

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Psikologlar bedava hizmet verecek

ABD’nin korona virüs salgınından en çok etkilenen New York eyaletindeki 40 bin emekli sağlık personeli yeniden görevlendirildi. New York Valisi Andrew Cuomo’nun çağrısına cevap veren doktor, hemşire ve diğer sağlık görevlilerinden oluşan personelin kurulacak hastanelerde görev alacağı bildirildi. Cuomo ayrıca, 6 binden fazla psikoloğun da ücretsiz sağlık hizmeti vermesi için görev yapacağını söyledi.