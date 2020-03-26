Dünya ABDde bilanço ağırlaşıyor Ölenlerin sayısı bin 42ye yükseldi, 40 bin emekli göreve döndü
KORONAVİRÜS

ABD’de bilanço ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı bin 42’ye yükseldi, 40 bin emekli göreve döndü

Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 3.sırada yer alan ABD'de 2 eyalette daha acil durum ilan edildi. Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 42’ye yükselirken, ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 69 bin 144’e ulaştı. New York eyaletindeki 40 bin emekli sağlık personeli göreve döndü.

Haber Merkezi İHA
ABD'de vaka sayısı her geçen gün hızla artıyor.
ABD'de vaka sayısı her geçen gün hızla artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında olağanüstü hale izin verdiği 7 eyalette ölü sayısı artarken, New York’ta vaka sayısı 33 bin 33’e yükseldi, ölü sayısı ise 366 olarak açıklandı. Salgının etkili olduğu bir başka eyalet olan Washington’da vaka sayısı 3 bin 50 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 133’e yükseldi. California eyaletinde yeni vaka sayısı 3 bin 150 olurken, eyalette korona virüs salgınından ölenlerin sayısının 67’e yükseldi.

ABD'de koronavirüs tablosu giderek kötüleşiyor: Bin can kaybı, 70 bin vaka
DÜNYA
ABD'de koronavirüs tablosu giderek kötüleşiyor: Bin can kaybı, 70 bin vaka

Florida ve Teksas'ta acil durum

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da korona virüsü (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında günlük gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Teksas ve Florida eyaletlerinde acil durum ilan edilmesi kararına onay verdiğini duyurdu.

ABD'de koronavirüs nedeniyle işsizlik tavan yaptı
DÜNYA
ABD'de koronavirüs nedeniyle işsizlik tavan yaptı

Psikologlar bedava hizmet verecek

ABD’nin korona virüs salgınından en çok etkilenen New York eyaletindeki 40 bin emekli sağlık personeli yeniden görevlendirildi. New York Valisi Andrew Cuomo’nun çağrısına cevap veren doktor, hemşire ve diğer sağlık görevlilerinden oluşan personelin kurulacak hastanelerde görev alacağı bildirildi. Cuomo ayrıca, 6 binden fazla psikoloğun da ücretsiz sağlık hizmeti vermesi için görev yapacağını söyledi.


Abone Ol Google News
Merhametli Türk polisi

Merhametli Türk polisi

​Sessizliğe bürünen Taksim Meydanı'nda güvercinler aç kalınca...
3 ay ertelendi

3 ay ertelendi

İçişleri'nden ​81 ile ek koronavirüs genelgesi.
Evde bekleyençalışana yarım ücret

Evde bekleyen
çalışana yarım ücret

Ücretsiz izne çıkarılanları sevindirecek detay.
İsrafa karşı sefeberlik zamanı!

İsrafa karşı sefeberlik zamanı!

Gıda, su ve enerji tüketiminde artış yaşanıyor.
Marketler<br>sınırı aşmasın

Marketler
sınırı aşmasın

​Ekmekte zam yapmamak için fırıncılardan tek şart.
Test sonuçları <br>belli oldu

Test sonuçları
belli oldu

​İki futbolcunun menajerinden açıklama geldi.
İbadethanelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

İbadethanelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

​Malatya BB Başkanı Selahattin Gürkan dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları hakkında konuştu.
Korkunç<br>bunu düşünemezdik

Korkunç
bunu düşünemezdik

​İtalya Başbakanı Conte'den koronavirüs açıklaması.

Zorlu<br>haftalar bekliyor

Zorlu
haftalar bekliyor

​ABD Başkanı'ndan New York için korkutan uyarı.
Basit bir grip

Basit bir grip

​Brezilyalı liderden virüsle ilgili şaşırtan açıklama.
ABD'de<br> hastanede skandal

ABD'de
hastanede skandal

​Önlükleri biten hemşireler çöp poşeti giydi.
Bazı sigaralarda<br>ÖTV yüzde 80 oldu

Bazı sigaralarda
ÖTV yüzde 80 oldu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla tütün ürünlerinde yeni karar.
Hastaneden kaçtı

Hastaneden kaçtı

Koronavirüs şüphelisi bir kenti ayağa kaldırdı.
İşte Türkiye dayanışması

İşte Türkiye dayanışması

Ülkemizin her noktasında ayrı bir iyilik seferberliği başladı.
Askeri fabrikada seferberlik

Askeri fabrikada seferberlik

MSB'ye ait fabrikada koronavirüse karşı ilaç üretilecek.
ABD'de tablo kötüleşiyor

ABD'de tablo kötüleşiyor

Can kaybı bini geçti, vaka sayısı 70 bine yaklaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.