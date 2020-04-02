Dünya ABDde dünyayı sarsan iddia Kovid-19 ölümleri nedeniyle 100 bin ceset torbası talep ettiler
KORONAVİRÜS

ABD'de dünyayı sarsan iddia: Kovid-19 ölümleri nedeniyle 100 bin ceset torbası talep ettiler

Dünyada büyük bir salgına dönüşen Kovid-19 hastalığı nedeniyle yaşanan ölümlerin hızla artacağı tahminde bulunan ABD'li yetkililerin Pentagon'dan 100 bin ceset torbası talebinde bulunduğu ileri sürüldü.

Haber Merkezi AA
Pentagon
Pentagon

ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) Savunma Bakanlığından (Pentagon), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kullanılmak üzere 100 bin ceset torbası talebinde bulunduğu iddia edildi.

100 BİN CESET TORBASI TALEP ETTİLER

  • ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölü sayısı hızla artarken, ülkede salgının beklenen bilançosuna yönelik hazırlıklara da hız verildi.

Bloomberg'de yer alan ve FEMA yetkililerine dayandırılan haberde, koronavirüs kaynaklı muhtemel ölümler için 100 bin ceset torbası talep edildiği ve bu talebin Pentagon'a iletildiği bildirildi.

Pentagon'un elindeki 50 bin ceset torbasını kuruma yakın zamanda göndereceği, kalan 50 bin ceset torbası için ise alım yapacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili henüz Pentagon ve FEMA yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP 240 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında "koronavirüs salgınında ABD genelinde 100 ila 240 bin arasında kişinin hayatını kaybedebileceğini" açıklamıştı.

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