ABD'de eğitim gören Ermeni öğrenciden ASALA'yı hortlatma girişimi: Hedefinde Karabağ'daki Azerbaycanlılar da varmış

ABD Adalet Bakanlığı, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Aram Brunson'un, "patlayıcı cihaz" yapmak ve "Ermeni militanlara ilham vermeye çalışmak"la suçlandığını bildirdi.

Adalet Bakanlığından, Aram Brunson'a yönelik suçlamalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, 2023'te Chicago Üniversitesi'nde öğrenciyken yurt odasında yaşanan patlamanın ardından Brunson hakkında soruşturmalar yürütülüyor.

Brunson'un bir "patlayıcı cihaz" geliştirmeye çalıştığı ve bunu kazara patlattığı iddia edilirken, şahsın, yetkililere, internette gördüğü bir "şakayı" gerçekleştirmek için bunu yaptığını söylediği kaydediliyor.

Ermeni terörünü hortlatma girişimleri

Hakkındaki soruşturmada, Brunson'un "Ermeni davalarını" desteklemek için "devrimci doğrudan eylem ve terörizm" faaliyetlerinde bulunmaya çalıştığı iddia ediliyor. Brunson'un, patlayıcı cihazların nasıl yapıldığını, kapılara ve masalara nasıl el bombası yerleştirileceğini öğreten videolar çektiği de öne sürülüyor.

Brunson'un ayrıca, "Ermeni militanlara ilham vermeye çalışmak"la suçlandığı aktarılıyor.

İddialar arasında Bruson'un internet aramalarında "ABD'deki yabancı diplomatik temsilciliklere yönelik eylem planı yapmak" da bulunuyor.

Bombalı eylemlerle Karabağ'daki Azerbaycanlıları hedef almayı amaçlıyordu

Öte yandan, Brunson'a yönelik suçlamaların yer aldığı belgelerde, şahsın patlayıcı geliştirme faaliyetlerinin "Karabağ'daki Azerbaycanlılara yönelik militan eylemler" de bulunma arzusuyla bağlantılı olduğu kaydediliyor.

Bir süre Chicago Üniversitesi'nde eğitim gören 21 yaşındaki Brunson'un şu an Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaşadığı ve buradaki Amerikan Üniversitesi'nde eğitim görmeye devam ettiği değerlendiriliyor.

Adalet Bakanlığının yazılı açıklamasında Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Boston sorumlularından Özel Ajan Jodi Cohen'in konu hakkındaki ifadelerine yer verildi.

Cohen, “Aram Brunson'ın suçlandığı şey endişe vericidir. Şiddet ve aşırılık yanlısı faaliyetlerini desteklemek amacıyla bomba yapma becerilerini geliştirme ve patlayıcı bir cihaz inşa etme girişimlerini gizlemek için bir plan yaptığına inanıyoruz. Bu vaka, FBI Boston Ortak Terörizm Görev Gücünün nerede olursa olsun siyasi şiddeti engelleme misyonunu ne kadar ciddiye aldığını ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Brunson hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

FBI'ın 17 sayfalık suç duyurusu sonrası ABD yargı makamları harekete geçti.

Boston'daki sulh hukuk hakimi Payl Levenson, Brunson hakkında tutuklama emri çıkardı.

ABD Adalet Bakanlığı açıklamasında da Brunson, patlayıcı cihaz yapmak ve Ermeni teröristlere ilham vermeye çalışmakla suçlandı.

Brunson'un Ermeni aşırıcılığını desteklemek için terörizm faaliyetlerinde bulunmaya çalıştığı iddia edildi.







