ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde arttı

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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Piyasalar için belirleyici olan ABD enflasyon verisi açıklandı.
Beklentileri aştı
Beklentileri aştı
ABD'de piyasaların merakla beklediği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Böylece ABD'de enflasyon beklentileri aştı. Ekonomistler aylık enflasyonun yüzde 0,3, yıllık enflasyonun ise yüzde 2,9 gelmesini bekliyordu.
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