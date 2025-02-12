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ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde arttı

16:4612/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Piyasalar için belirleyici olan ABD enflasyon verisi açıklandı.


Beklentileri aştı


ABD'de piyasaların merakla beklediği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı.



Böylece ABD'de enflasyon beklentileri aştı. Ekonomistler aylık enflasyonun yüzde 0,3, yıllık enflasyonun ise yüzde 2,9 gelmesini bekliyordu.




#ABD
#TÜFE
#enflasyon

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