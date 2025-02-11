Türkiye’den küresel atılım: Somali’de uzay üssü yükseliyor

Türkiye, uzay ve savunma alanındaki atılımlarıyla dikkat çekiyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın öncülüğünde, ülkenin uzay programı önemli bir ivme yakaladı.





2021’de açıklanan on yıllık uzay planı, yerli uydu üretiminden Ay’a iniş yapmaya kadar birçok hedefi kapsıyor.





Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 2024 Ocak ayında Falcon 9 roketiyle uzaya çıktığında, "Gelecek göklerde" diyerek Türkiye’nin uzay vizyonunu simgeleyen bir mesaj vermişti.









Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmalarına yakın markaj





Bu gelişmelerin ardından Türkiye, her alanda yükselen gücünü gösterdi.





Türkiye Uzay Ajansı’nın 2018’de kurulan yapısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021’de duyurduğu on yıllık uzay programı, dünya tarafından da yakından takip ediliyor.





"Erdoğan devrim niteliğinde bir proje planlıyor"





Londra merkezli The Economist, Türkiye'nin uzay alanındaki yatırımlarını ve Somali'de inşa ettiği Uzay Limanı'nı yakın markaja aldı.





Konuyu, "İnanın ya da inanmayın, başkan devrim niteliğinde bir proje planlıyor" başlığıyla ele alan habere göre, Türkiye’nin uzay araştırmalarına yaptığı yatırımda önemli bir artış var.





Uzay araştırmaları için 2013’te 4.7 milyon dolar olarak belirlenen bütçe, 2025’te 140 milyon dolara çıkacak.





Somali'deki Uzay Limanı'nda füze denemeleri yapılacak





Türkiye'nin savunma sanayiinin de önemli bir parçası haline gelen uzay projeleri, bu yatırımlarla büyük bir ivme kazandı.





Gazete, ayrıca Türkiye'nin Somali'de başlattığı Uzay Limanı Projesi'ne de odaklandı.





Haberde, Türkiye'nin Somali'de başlattığı uzay limanı projesinin maliyetinin 350 milyon dolara kadar çıkacağı ve bu limanın sadece uzay projeleri için değil, aynı zamanda füze denemeleri için de kullanılacağına dikkat çekildi.





"Türkiye küresel bir oyuncu olmayı hedefliyor"





Türkiye, uzay alanındaki bu adımlarla, yalnızca uzay araştırmalarında değil, aynı zamanda savunma sanayisinde de küresel bir oyuncu olmayı hedefliyor.





Erdoğan’ın, uzay projelerinin sadece prestij değil, aynı zamanda savunma alanında stratejik bir avantaj yaratma amacı taşıdığını vurgulayan haberde, hükümetin bu projelere yaptığı yatırımlar da ön plana çıktı.











