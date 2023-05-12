ABD'de göçmenlerin ülkeye gelmesini zorlaştıran yasa tasarısı kabul edildi.

"Cumhuriyetçiler bu ülkenin şimdiye kadar gördüğü en güçlü sınır güvenliği yasa tasarısını kabul etti. Bu yasa tasarısı, Başkan (Joe) Biden'ın (neden olduğu) rekor seviyedeki geçişler, ihmalkarlık, ve kaostan sınırı koruyor."