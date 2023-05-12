ABD'de göçmenlerin ülkeye gelmesini zorlaştıran yasa tasarısı kabul edildi.
ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi milletvekillerinin sunduğu, sınır güvenliğini güçlendirmeye yönelik ve göçmenlerin ülkeye girişine kısıtlamaları artırmayı öngören yasa tasarısı kabul edildi.
Temsilciler Meclisi'nde milletvekilleri, Cumhuriyetçilerin sunduğu, ABD'nin güney sınırında yeniden bir duvar inşası ve kişilerden DNA ve biyometrik bilgilerin alınması gibi ek güvenlik önlemlerini, sınır görevlileri için finansmanı artırmayı ve sığınmacılara yeni kısıtlamalar getirmeyi öneren yasa tasarısını oyladı.
Yasa tasarısının Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'dan geçmesi beklenmiyor.
'Sınır güvenliğiyle ilgili en güçlü yasa tasarısı'
Biden yönetimini düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. madde" uygulamasının sona ermesiyle ilgili oluşabilecek sorunlara iki yıldır gerektiği şekilde hazırlanmamakla suçlayan McCarthy, sınır güvenliğini sağlamanın kendilerinin önceliği olduğunu vurguladı.
Söz konusu yasa tasarısı düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. madde" uygulamasının sona ermesine saatler kala kabul edildi.
ABD'de eski Başkan Donald Trump yönetimince 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı" sebep gösterilerek uygulamaya konulan halk sağlığı yasasının bir bölümünü oluşturan "42. madde" düzenlemesi, insani koruma talep eden düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilmelerini kolaylaştırmak için kullanılmıştı.
Söz konusu uygulama yerel saatle bugün 23.59'da sona erecek. Meksika sınırına yakın bölgelerde çok sayıda düzensiz göçmenin, ülkeye girmek için 42. madde uygulamasının kalkmasını beklediği ifade ediliyor.