Dünya ABDde koronavirüs nedeniyle işsizlik tavan yaptı
KORONAVİRÜS

ABD'de koronavirüs nedeniyle işsizlik tavan yaptı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işsizlik yardımı başvurularında ciddi artış oldu. Yoğunluktan dolayı Ohio eyaletindeki başvuru merkezinin internet sayfası çökerken, bazı eyaletlerde işsizlik kurumlarının telefonları kilitlendi.

Haber Merkezi AA
ABD’de koronavirüs vaka sayısı 55 bine dayandı.
ABD’de koronavirüs vaka sayısı 55 bine dayandı.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin arasında başı çekenlerden iri olan ABD'de, işsiz kesim çoğalıyor. Ohio Vali Yardımcısı Jon Husted, “Sistemimiz bir kriz durumuna karşı yapılandırılmış değil, normal zamanlardaki beklentileri ancak karşılayabilecek bir altyapımız var. Ancak, daha önce hiç karşılaşmadığımız bir durumu deneyimliyoruz” ifadelerini kullandı.

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  • Amerika’nın diğer eyaletlerinde de benzer durumlarla karşılaşıldı. Yoğun başvuru sebebiyle bazı eyaletlerde işini kaybedenler, işsizlik kaydını yaptıramadığı için birtakım haklardan mahrum kaldı. Resmi kayıt yaptıramayan işsizler, işsizilik maaşı ödemelerini alamadı ve sağlık sigortasından yararlanamadığı için hastane ve ilaç Sadece geçen hafta1masraflarını ödeyemez hale geldi.

Sadece geçen hafta 1.5 milyon yeni başvuru yapıldı

Amerikan medyasında ye alan bazı bilgilere göre, uzmanlar ABD’de sadece geçen hafta 1.5 milyon yeni işsizlik başvurusunun yapıldığı tahmininde bulundu. ABD’de işsizlik başvurusunun en çok yapıldığı haftanın 695 bin başvuru ile 1982 yılının ekim ayında olduğu belirtildi. Konu ile ilgili, ABD Çalışma Bakanlığının perşembe günü bir açıklama yapacağı öğrenildi.

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Ölenlerin sayısı artıyor

Öte yandan, ABD’de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısında da artış yaşanıyor. Vaka sayısının 55 bine dayandığı ABD’de sadece salı günü ölenlerin sayısı 160’ın üzerine çıktı. Louisiana Valisi John B. Edwards, Kovid-19 vakalarının dünyada en hızlı artış gösterdiği bölgenin Louisiana eyaleti olduğunu söyledi.

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