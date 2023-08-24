ABD'de mortgage faizleri 23 yılın zirvesinde: Başvuru sayısı geriliyor

ABD’de ipotekli konut kredisi faizleri geçen hafta 2000 yılının sonlarından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi ve konut alım talebinin önemli bir göstergesi yaklaşık otuz yılın en düşük seviyesine geriledi.





ABD'de Mortgage Bankers Association tarafından Çarşamba günü açıklanan verilere göre, 30 yıl vadeli sabit ipotek kredisi faizi 18 Ağustos’ta sona eren haftada 15 baz puan artışla yüzde 7,31’e çıktı.

Başvurular düşmeye devam ediyor

Konut alım başvuruları art arda 6. haftasında geriledi ve 1995’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Bu da mortgage başvurularını genel olarak ele alan göstergeyi aşağı çekti.





Borçlanma maliyetleri bu hafta artmaya devam ederken daha sık güncellenen veriler içeren Mortgage News Daily salı günü 30 yıllık sabit faiz oranını yüzde 7,5 seviyesinde gösterdi.





İpoteğe dayalı konut kredisi faizlerinde ABD tahvil getirileri referans alınıyor ve söz konusu devlet tahvillerinin getirileri, yatırımcıların güçlü ve dirençli bir ekonomik tablo görmesiyle yükselmeye devam ediyor.











