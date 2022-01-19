Dünya ABDde sekiz yaşındaki siyahi kız çocuğunu yanlışlıkla öldüren üç polise dava açıldı
AMERİKA

ABD'de sekiz yaşındaki siyahi kız çocuğunu yanlışlıkla öldüren üç polise dava açıldı

ABD'nin Philadelphia kentindeki bir futbol sahası yakınlarında duydukları silah seslerine karşı ateş açarak siyahi bir kız çocuğunun ölümüne sebep olan 3 polis hakkında dava açıldı.

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Haber Merkezi AA
ABDde sekiz yaşındaki siyahi kız çocuğunu yanlışlıkla öldüren üç polise dava açıldı
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Deleware İlçesi Bölge Savcısı Jack Stollsteimer, yaptığı açıklamada, 27 Ağustos 2021'de sekiz yaşındaki siyahi Fanta Bility'nin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına sebep olan 3 polis memurlarının "kasıtsız adam öldürme ve can güvenliği konusunda sorumsuz davranmakla" ilgili 12 ayrı suçtan yargılanmalarını istedi.

Stollsteimer, polis memurları Devon Smith, Sean Dolan ve Brian Devaney'e karşı açtığı dava hakkında, "Makul bir şüphenin ötesinde, Fanta Bility'yi öldüren ve üç kişiyi yaralayan kurşunların polis memurlarının silahından yapılan atışlar olduğu sonucuna vardık." dedi.

Bölge Savcılık Ofisinden yapılan açıklamada, tutuksuz yargılanmaları için sanıkların her birine teminatsız olarak 500 bin dolarlık kefalet belirlendiği bildirildi.

Philadelphia yakınlarındaki Sharon Hill'de, 27 Ağustos 2021'de bir futbol maçındaki kavga sonucu silah seslerini duyan polis ekibi, olay yerine gelerek kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Liseli gençlerin kavgasını dağıtmak için ateş açan polis memurları Devon Smith, Sean Dolan ve Brian Devaney, maç seyreden kalabalık arasında bulunan sekiz yaşındaki siyahi kız çocuğu Fanta Bility'nin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.

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