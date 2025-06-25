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ABD'de sıcak alarmı: 160 milyon kişi tehlike altında

ABD'de sıcak alarmı: 160 milyon kişi tehlike altında

09:5925/06/2025, Çarşamba
DHA
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New York kentinde sıcaklıklar 37,7 dereceyi gördü.
New York kentinde sıcaklıklar 37,7 dereceyi gördü.

ABD’nin doğu yakasını etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, yaklaşık 160 milyon kişiyi etkileyecek. Uzmanlar, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların 40 dereceyi aşabileceğini belirtiyor.

ABD'nin doğusunda etkili olan sıcak hava dalgasının 160 milyon kişinin hayatını olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ABD'nin doğu bölgelerinin, kavurucu sıcakların etkisi altına girdiğini duyurdu. New York kentinde sıcaklıkların 37,7 dereceyi gördüğü bildirildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, her yıl kavurucu sıcaklıkların kentte 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtti. Adams,
"Bu aşırı sıcaklık sadece New Yorklular için rahatsız edici ve baskıcı olmayacak. Eğer buna bizim istediğimiz anlayışla yaklaşmazsanız, bu acımasız ve tehlikeli olacak"
dedi.


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