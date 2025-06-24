New York'ta acil durum ilan edildi: Kavurucu sıcaklık alarmı

ABD'nin New York kenti ve çevresindeki Tri-State bölgesi, etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. ABD Ulusal Hava Servisi'ne (NWS) göre, hava sıcaklıkları 32 ila 35 santigrat dereceye ulaşırken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 38 santigrat derecenin üzerine çıktı.

New York Valisi Kathy Hochul, aralarında kentin beş ilçesinin de bulunduğu 32 ilçe için acil durum ilan etti. Özgürlük Heykeli gün batımında görüntülendi