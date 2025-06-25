Basra sıcakları kavuracak: İstanbul 37 dereceyi görebilir

Türkiye bugünden itibaren Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile valiliklerden yapılan peş peşe açıklamalara göre sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak. Uzmanlar, özellikle çarşamba ile cuma günleri arasında sıcak çarpması ve orman yangını riskine karşı uyarıda bulunuyor.





GÜNEYDE 40 DERECEYİ AŞACAK

İstanbul'da sıcaklıkların önümüzdeki 3 gün boyunca 34-37 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, “Yüksek sıcaklık, düşük bağıl nem ve kuvvetli kuzeyli rüzgarların etkili olacağı çarşamba, perşembe ve cuma günleri orman yangınları açısından yüksek risk taşıyor” denildi. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde –11.00 ile 16.00 arasında– güneşe doğrudan maruz kalınmaması gerektiği vurgulandı. Ankara Valiliği de sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu. Valiliğin açıklamasında, 29 Haziran'a kadar kent genelinde sıcaklıkların 34 dereceye kadar çıkacağı bildirildi. Meteorolojinin hava tahmin haritası yüksek sıcaklık uyarılarıyla doldu. Antalya'da 40 dereceyi aşması beklenen sıcaklıklara karşı orman yangınlarını önleme amacıyla toplantı yaptı. Diyarbakır için de uyarıları yapılırken hava sıcaklığının 41 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.





AŞIRI SICAKLAR BU YIL ERKEN GELDİ

Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından uyardı. "Aşırı sıcak havanın da bir afet olduğunu unutmayalım" diyen Şen, şunları söyledi: "İstanbul, Ankara'da 35 dereceyi aşacak, İzmir'de 40 dereceyi geçecek, Antalya 37-38, Muğla 42, Aydın 44 dereceleri görürken Güneydoğu Anadolu illeri 40 derece civarında olacaktır. Haziran ayının üçüncü haftasında karşılaştığımız bu sıcaklara, bu yıl erken maruz kaldık."

Şen ultraviyole ışınlarının da bu hafta üst seviyelerde olduğunu belirterek, "Önemli bir işimiz yoksa dışarı çıkmayalım" uyarısında bulundu.



