Semaver yakarken ormanı da yaktı: Gözaltına alınan kadına ev hapsi verildi

Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme kapsamında, Soma Orman İşletme Şefliği'ne bağlı orman muhafaza memurları ve jandarma ekipleri ortak çalışma yürüttü. Çalışma sonucunda yangının, piknik amacıyla bölgeye gelen bir ailenin yaktığı semaverdeki kıvılcımların kuru otlara sıçramasından kaynaklandığı tespit edildi.