ABD'de şiddetli fırtına: 6 ölü

Oklahoma'da yetkililer, çok sayıda sürücünün sel sularından kurtarıldığını, Lexington şehrinde ise suların yükselmesiyle bazı sakinlerin evlerinden tahliye edildiğini belirtti. ABD Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) göre Dallas Love Field ve Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'nda fırtına nedeniyle operasyonlar durduruldu, yüzlerce uçuş iptal edildi. Pensilvanya'da ise elektrik direklerinin ve ağaçların devrilmesi sonucu farklı noktalarda 4 kişi hayatını kaybetti. Pensilvanya'da fırtına nedeniyle 400 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.