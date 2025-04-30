ABD'yi şiddetli fırtına vurdu: 500 kişi elektriksiz kaldı, üç kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Pensilvanya ve Ohio eyaletlerinde, şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi. Pensilvanya'da elektrik direklerinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 kişi öldü.
Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, Pensilvanya ve Ohio'da şiddetli fırtına etkili oldu.
Pensilvanya'nın State College ve Pittsburgh şehirlerinde fırtınada elektrik direklerinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, Pensilvanya ve Ohio'daki kötü hava koşullarının Arkansas, Texas ve Louisiana eyaletlerine kadar etkili olabileceği, hasar verici rüzgarların beraberinde getireceği aşırı yağışların ani sellere yol açabileceği uyarısında bulundu.