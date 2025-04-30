Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD'yi şiddetli fırtına vurdu: 500 kişi elektriksiz kaldı, üç kişi hayatını kaybetti

ABD'yi şiddetli fırtına vurdu: 500 kişi elektriksiz kaldı, üç kişi hayatını kaybetti

21:3530/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
ABD'deki şiddetli fırtınalar nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi elektriksiz kaldı.
ABD'deki şiddetli fırtınalar nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi elektriksiz kaldı.

ABD'nin Pensilvanya ve Ohio eyaletlerinde, şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi. Pensilvanya'da elektrik direklerinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 kişi öldü.

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, Pensilvanya ve Ohio'da şiddetli fırtına etkili oldu.

Pensilvanya'nın State College ve Pittsburgh şehirlerinde fırtınada elektrik direklerinin devrilmesi sonucu akıma kapılan 3 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesi, devrilen ağaç ve elektrik direkleri nedeniyle Pensilvanya'da 450 bine yakın kişinin, Ohio'da da 50 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.
Ulusal Meteoroloji Servisi Pittsburgh Ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki fırtınanın hızının saatte 145 kilometreye kadar çıktığını belirtti.

Yetkililer, Pensilvanya ve Ohio'daki kötü hava koşullarının Arkansas, Texas ve Louisiana eyaletlerine kadar etkili olabileceği, hasar verici rüzgarların beraberinde getireceği aşırı yağışların ani sellere yol açabileceği uyarısında bulundu.



#ABD
#Fırtına
#Elektrik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son 120 yılın en çok savaşa katılan ülkeleri açıklandı: Türkiye kaç savaşa girdi?