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ABD'de uçağın motoru alev aldı: 282 yolcu tahliye edildi

ABD'de uçağın motoru alev aldı: 282 yolcu tahliye edildi

20:5021/04/2025, Pazartesi
AA
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Orlando Uluslararası Havalimanından kalkmak üzere olan uçağın motoru alev aldı
Orlando Uluslararası Havalimanından kalkmak üzere olan uçağın motoru alev aldı

ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando Uluslararası Havalimanından kalkmak üzere olan uçağın motorunun alev alması sonucu 282 yolcunun tahliye edildi. Federal Havacılık İdaresi, ölen ya da yaralanan olmadığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Delta hava yolu şirketi, "Airbus A330" model uçağın motorunun alev almasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamalarda, 282 yolcunun bulunduğu uçağın, Orlando Uluslararası Havalimanı'ndan Georgia eyaletindeki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı seferi için kapıdan ayrılmasından kısa süre sonra iki motorundan birinin alev aldığı ifade edildi.

Havalimanındaki ilk yardım ve itfaiye ekiplerinin, motorun, egzoz borusundan alev almasının ardından yangına müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, 282 yolcunun acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildiği belirtildi.

Delta hava yolu firması, tahliye edilen yolcuların başka bir uçakla Atlanta'ya götürüleceğini duyurdu.

Bu arada FAA, ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Federal Havacılık İdaresi

ABD'deki uçak kazaları arttı

FAA, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağıyla "Black Hawk" tipi bir askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuş, kazada 67 kişi hayatını kaybetmişti.

1 Şubat'ta Philadelphia kentinde hava ambulansının bir alışveriş merkezi yakınına düşmesi sonucu uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıca 17 Şubat'ta da yine Delta Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı, Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanına inişi sırasında ters dönmüş, 80 kişi taşıyan uçaktaki yolculardan 18'i yaralanmıştı.



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