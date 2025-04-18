İstanbul’dan aynı anda 3 uçak havalandı

İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtı. İstanbul Havalimanı'nda 3 uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" dün saat 11:05 itibarıyla başladı. Aynı anda İstanbul Havalimanı’ndan havalanan uçaklar Kayseri, Almatı, (Kazakistan) ve Amsterdam’a (Hollanda) doğru yola çıktı. Söz konusu operasyonun başlaması dolayısıyla düzenlenen "Üçlü Pist Uçuş Operasyonu Başlangıç Töreni"nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık olarak 2002'den beri sürdürdükleri sivil havacılık politikalarıyla sektörü özel işletmelere açarak rekabeti teşvik ettiklerini ve havacılıkta hızlı bir büyüme dönemi başlattıklarını söyledi.





TRAFİK AKIŞINI HIZLANDIRACAK HAMLE

Uraloğlu, şunları kaydetti: "Bu, sadece Türkiye için değil, Avrupa havacılığı için de bir ilk olmanın ötesinde, küresel havacılıkta da tarihi bir adım. Bu uygulamayı ABD'nin ardından hayata geçiren tek ülke Türkiye oluyor. Artık İstanbul Havalimanı trafik hacmiyle olduğu kadar operasyonel kapasite ve teknik yeterlilik açısından da küresel havacılığın en üst ligine yükseldi. Bu sistem, aynı anda 3 uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış yapabilmesini sağlayan ileri seviye bir hava trafik yönetim teknolojisidir. Bu sistemle yolcularımıza daha hızlı, daha güvenli bir hizmet sunulacak."





KALKIŞ SERBEST İYİ UÇUŞLAR

Yakıt tasarrufunu da artıracaklarını belirten Uraloğlu, "Uçakların gökyüzündeki bekleme süreleri de azalacağından yakıt tasarrufunu da maksimize edeceğiz” dedi. Uraloğlu'nun talimatıyla eş zamanlı olarak 3 uçak kalkış yaptı. Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler, Kontrol Kulesi'ne geçti. Uraloğlu, kalkışa hazır olan uçakların pilotları ile konuştu. Uraloğlu sırayla 34, 35 ve 36 sol pistlerde yer alan THY uçaklarının pilotlarına kalkışa hazır olup olmadıklarını sordu. Pilotlardan hazır olduklarına dair cevapları alan Uraloğlu, "Türk Hava Yolları 3XRH, Türk Hava Yolları 6528, Türk Hava Yolları 2ST, rüzgar sıfır 40 dereceden 8 nat. 34 sol, 35 sol ve 36 sol pistlerinden kalkış serbest, iyi uçuşlar. Dünyada ABD'den sonra ilk kez gerçekleştireceğimiz 3 pistten bağımsız üçlü iniş kalkışa başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.





THY’NIN VERIMLILIĞINI ARTIRAN ADIM

Ahmet Bolat

Operasyonla ilgili konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şunları kaydetti: “Türk Hava Yolları olarak, Türkiye havacılık tarihi adına bir tarihi anın daha parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Aynı anda 3 uçağımızın kalkışı ile ana üssümüz İstanbul Havalimanı, Avrupa’da bir ilki gerçekleştirirken, bu operasyonel kapasite bayrak taşıyıcımızın uçuş verimliliğini artırıp büyüme hedeflerimize giden yolda önemli bir mihenk taşı görevi görecek. THY olarak, İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 1,4 milyar dolarlık yatırım yaptık. 2030 yılı itibarıyla bu yatırım miktarı 3,5 milyar dolara ulaşacak."





SAATLIK UÇUŞ KAPASITESI 148’E ÇIKTI Mehmet Kalyoncu





İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu ise, “17 Nisan 2025 itibarıyla İGA İstanbul Havalimanı’nda üçlü bağımsız pist operasyonlarına resmen başlıyoruz, Avrupa’da bir ilke imza atıyor ve Türkiye’nin uluslararası seyahat ve havacılık ekosistemine olan katkısını artırıyoruz. Bu bizim için sadece bir teknik başarı değil, aynı zamanda stratejik bir eşiktir. Böylece, saatlik hava trafik kapasitemizi 120'den 148 uçak hareketine çıkarıyoruz" dedi.



