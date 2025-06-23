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ABD'den Katar'daki vatandaşlarına uyarı

ABD'den Katar'daki vatandaşlarına uyarı

15:0723/06/2025, Pazartesi
AA
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ABD'den Katar'daki vatandaşlarına uyarı
ABD'den Katar'daki vatandaşlarına uyarı

ABD, İran'ın Amerikan üslerine yönelik olası bir misilleme saldırısı ihtimali nedeniyle Katar'daki vatandaşlarına bulundukları yerlerden ayrılmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Katar'daki ABD Büyükelçiliğinin internet sitesinde yayımlanan güvenlik duyurusunda, "Tedbiren, ikinci bir duyuruya kadar Amerikan vatandaşlarının bulundukları yerde kalmaları tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.


Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü, Orta Doğu'daki en büyük Amerikan askeri üslerinden biri olarak biliniyor. Bölgede yaşanan gelişmeler ve artan gerilimler üzerine ABD'nin böyle bir önlem alması dikkati çekti.



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