Dünya ABDden koronavirüs kan testine onay Hastalığı atlatıp yeniden virüsü kapan hastaların teşhisinde etkili
KORONAVİRÜS

ABD'den koronavirüs kan testine onay: Hastalığı atlatıp yeniden virüsü kapan hastaların teşhisinde etkili

Kanda koronavirüse karşı üretilen antikorların düzeyinin belirlemesini sağlayan kan testi, geniz ve burun örneklerinde RNA izlerini tespit eden PCR testlerine göre yaygın kullanıma daha elverişli. Test, hastalığı atlatıp yeniden virüsü kapan hastaların teşhisi açısından daha geçerli bir yöntem sunuyor.

Haber Merkezi AA
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Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle 50 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edilebilmesi için kanda antikor düzeyini ölçen bir kan testinin "acil durum kullanımına" onay verdiği bildirildi.

  • "Livescience.com" internet sitesindeki habere göre, FDA, merkezi Kuzey Karolina eyaletinde bulunan "Cellex" firmasının ürettiği kan testi için verdiği onay belgesini, 1 Nisan'da firmaya yolladı.

Sitede yayımlanan belgede, kanda Kovid-19'a karşı üretilen İmmünglobulin M (IgM) ve İmmünglobulin C (IgC) antikorların seviyesini belirlemeyi sağlayan kan testinin Kovid-19 taşıdığından şüphelenilen kişilerde kullanılabileceği belirtiliyor.

Belgede, testin yalnızca yetkili laboratuvarlarda uygulanabileceği uyarısı yapılıyor.

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Hastalığı atlatıp yeniden virüsü kapan hastaların teşhisinde etkili

ABD'de ve dünyada Kovid-19 vakalarını tespit etmek için Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testi kullanılıyor.

Test, geniz ve burun sürüntü örneklerinde virüsün enzim faaliyetini gösteren Ribo Nükleik Asit (RNA) izlerini saptayarak teşhis yapıyor.

Ancak PCR testi, hastalığı bir kez atlattıktan sonra yeniden virüs kapan kişilerde, bunların vücutlarında hastalık sonrasında da hala belirgin seviyede Kovid-19 RNA'sı bulunduğundan sonuç vermiyor.

Kandaki antikorların seviyesi yalnızca vücutta virüs olduğunda arttığından bu tip hastalarda teşhis için kan testlerinin kullanılması gerekiyor.

Uzmanlar, 15 dakikaya kadar sonuç verebilen kan testlerinin, yaygın kullanım açısından 6 ila 7 saatte sonuç veren PCR testlerine göre, daha verimli olacağına dikkat çekiyor.

  • Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de şu ana dek 245 bin 573 vaka tespit edilirken, 6 bin 95 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şu ana dek dünyada bir milyondan fazla kişide tespit edildi, virüs nedeniyle 50 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.

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