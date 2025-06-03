ABD’den Suriye'den çekiliyor: Asker sayısı azaltıldı üsler kapatılıyor

Trump yönetiminin Orta Doğu politikasına paralel olarak uygulamaya alınan yeni strateji kapsamında yaklaşık 500 Amerikan askeri bölgeden çekildi. Yurt dışı kaynaklı habere göre Green Village adlı destek üssü tamamen kapatılırken, MSS Euphrates isimli üs ise Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) devredildi. Üçüncü bir üssün daha boşaltıldığı bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Nisan ayında yapılan açıklamada ABD güçlerinin artık daha az sayıda ama “daha etkili” noktalarda konuşlanacağını ifade etmişti.

Barışın sahada etkisi

El - Arabiya'nın haberine göre ABD Merkez Komutanlığı’nın resmi açıklamasında , Suriye’deki ABD varlığı, “güçle barış” ilkesi çerçevesinde yeniden yapılandırılıyor. Operasyonel sorumluluklar, Müşterek Görev Gücü - Doğal Kararlılık Harekâtı (CJTF-OIR) bünyesinde sürdürülmeye devam edecek. Başkan Trump’ın daha önce de dile getirdiği gibi, ABD terör örgütü DEAŞ’ın kalıntılarına yönelik operasyonlarına devam edecek ancak sahadaki fiziki varlığını minimize edecek. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye'de bir kanala yaptığı açıklamada, “Sekiz üsten beşe, oradan üçe düştük. Nihayetinde tek bir üs kalacak” ifadelerini kullandı.

Şam’a ambargo kalktı

Vaşington yönetimi, Şam ile ilişkilerde yeni bir sayfa açtı. ABD, daha önce uyguladığı yaptırımları kaldırarak Suriye’nin yeniden yapılanma sürecine destek verecek adımlar atmaya başladı. Bu kapsamda ABD, Şam yönetiminden İran destekli milislerin ülkeden çıkarılması, resmi görevlerde yer almamaları ve İran etkisinin azaltılması gibi taleplerde bulunmuştu. Ancak Reuters’ın haberine göre, bu taleplerin aksine Vaşington, Esed rejiminin yabancı savaşçıları Suriye ordusuna entegre etme planına onay verdi. Bu gelişme, bölgedeki dengeleri yeniden şekillendirebilecek nitelikte. Öte yandan ABD’nin Irak, Ürdün ve Türkiye’de toplam 8.000’e yakın askeri bulunuyor. Irak’taki üslerin konsolidasyonu planlansa da, Bağdat yönetimi bu sürecin ertelenmesini istiyor.







