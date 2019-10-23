ABD'den terör örgütü PYD'ye ültimatom: Rusya ile yakınlaşmak sonunuz olur

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat, terör örgütü PYD'ye deprem etkisi yaptı. Suriye'nin kuzeyindeki mevzilerini bir bir kaybeden örgüt, 120 saat içinde kalan noktalardan da çekilme talimatı alınca rejim ve Rusya ile işbirliği arayışına girdi.
Bu durum, eli kanlı teröristlerin Washington'da ağırlandığı 22 Ekim tarihli skandal toplantıda gündeme geldi.
O görüşmede ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, örgütün sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed'i çok sert bir şekilde uyardı.
Ültimatom niteliğinde
Görüşme sırasında oldukça sinirli olduğu aktarılan o yetkili, terörist elebaşlarına ültimatom verdi.
Örgütün tüm cephane ve silahlarının ABD kaynakları tarafından sağlandığını hatırlatan yetkili, terör örgütü PYD'nin Esed ve Rusya'yla yakınlaşmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi. Aksi halde bu durumun örgüt için 'bitiş' anlamına geleceğini vurguladı.
(The Defence Post)