AB'den Trump görüşmesi sonrası Zelenski'ye tam destek

Von der Leyen, Zelenski ile Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni marjında bir görüşme yaptı.

Zelenski'nin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı ile bir araya gelen von der Leyen, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"Her zaman Ukrayna'nın yanındayız"

Von der Leyen , "Avrupa, barış arayışında her zaman Ukrayna'nın yanında olacaktır. Adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için müzakere masasında desteğimize güvenebilirsiniz." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Zelenski ile Ukrayna'nın AB üyelik sürecine dair attığı adımları da ele aldıklarını bildirdi.

Zelenski, Trump ile görüşmesinin ardından "tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanması ve savaşın tekrarlanmasını önleyecek güvenilir ve kalıcı bir barış" hakkında konuştuklarını aktarmış, "Söylenenlerden bir netice çıkmasını umuyoruz." ifadesini kullanmıştı.







