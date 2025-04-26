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AB'den Trump görüşmesi sonrası Zelenski'ye tam destek

AB'den Trump görüşmesi sonrası Zelenski'ye tam destek

18:5026/04/2025, Cumartesi
AA
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Von der Leyen, Zelenski'ye Trump ile görüşmesinin ardından "tam destek" mesajını yineledi.
Von der Leyen, Zelenski'ye Trump ile görüşmesinin ardından "tam destek" mesajını yineledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Vatikan'daki buluşmalarının ardından yaptığı açıklamada, "Müzakerelerde AB'nin desteğine güvenebilirsiniz" mesajını verdi. Von der Leyen ayrıca, "Avrupa, barış arayışında her zaman Ukrayna'nın yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Zelenski ile Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni marjında bir görüşme yaptı.

Zelenski'nin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı ile bir araya gelen von der Leyen, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"Her zaman Ukrayna'nın yanındayız"

Von der Leyen
, "Avrupa, barış arayışında her zaman Ukrayna'nın yanında olacaktır. Adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için müzakere masasında desteğimize güvenebilirsiniz."
ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Zelenski ile Ukrayna'nın AB üyelik sürecine dair attığı adımları da ele aldıklarını bildirdi.

Zelenski, Trump ile görüşmesinin ardından "tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanması ve savaşın tekrarlanmasını önleyecek güvenilir ve kalıcı bir barış" hakkında konuştuklarını aktarmış, "Söylenenlerden bir netice çıkmasını umuyoruz." ifadesini kullanmıştı.



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