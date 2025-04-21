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ABD’li profesör Rümeysa için açlık grevinde

ABD’li profesör Rümeysa için açlık grevinde

04:0021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Profesör Nathan Phillips
Profesör Nathan Phillips

ABD’nin Boston Üniversitesi’nde Profesör Nathan Phillips, tutuklu Türk üniversite öğrencisi Rümeysa Öztürk’e destek amacıyla açlık grevine başladı.

Phillips’in Boston Üniversitesi’nin kent merkezinde bulunan binasının dördüncü katındaki odasının camına astığı “Rümeysa’yı serbest bırakın” yazısı birkaç kez üniversite yönetimi tarafından indirildi. Phillips, son bir kez pankartı cama asarken, odanın içerisine de “pankartı indirirseniz açlık grevine başlarım” yazısını astı. 15 Nisan Salı günü odasına girdiğinde pankartın tekrar indirildiğini gören Phillips, söz verdiği gibi açlık grevini başlattı.


YÜREĞİMİ BURKTU

İşini ve derslerini aksatmamak için sıvı ve elektrolit almayı sürdüren Phillips, şekersiz kahve ve bitki çayları içebiliyor ancak yemek yemiyor. Üniversitenin ana kampüsündeki odasında sorularını yanıtlayan Phillips, Boston ve ülke genelindeki pek çok kişi gibi, Rümeysa Öztürk’ün kaçırılır gibi gözaltına alınmasının kendisini de dehşete düşürdüğünü söyledi. “Bu noktadan sonra Rümeysa’nın fikir ve düşünce özgürlüğüne yapılan saldırı benim haklarıma da yapılmış oldu” diye konuşan Phillips, hiçbir gerekçe gösterilmeden yabancı öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesinin yüreğini burktuğunu belirtti.


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