"Öztürk, gözaltına alınışı ve tutukluluğuyla ilgili ciddi anayasal endişeler dile getirmiştir. Bu endişeler, bu mahkemede tam ve adil bir şekilde değerlendirilmelidir." ifadelerini kullanan Sessions, Türk öğrencinin 9 Mayıs'ta gerçekleşecek kefalet duruşması öncesinde 1 Mayıs'a kadar Louisiana'dan Vermont'a nakledilmesine hükmetti.