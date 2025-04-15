ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün davası ertelendi: Salıverilmesi talepleri değerlendirilecek

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 25 Mart'ta gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk ile ilgili Vermont'ta görülen duruşmada avukatların taleplerinin değerlendirilmesi için erteleme kararı verildi.

Louisiana'daki gözaltı tesisinde tutulmaya devam edecek

Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Burlington kentindeki duruşmada Öztürk'ün serbest bırakılması veya Vermont'a getirilmesi yönündeki talepleri değerlendireceğini belirtti. Türk öğrencinin davasını Vermont'a taşımaya istekli olduğuna yönelik ifadeler kullanan yargıç, bir sonraki duruşmaya kadar bu davanın yetki alanına girip girmediği konusunda daha fazla araştırma yapmasının gerektiğini dile getirdi.

Amerikalı yargıç, bununla birlikte yorumlarında Öztürk'ün kefalet duruşması için Vermont'a getirilmesi olasılığına yer verdi. Öztürk'ün sonraki duruşma tarihine kadar Louisiana'daki gözaltı tesisinde tutulması öngörülüyor.

Gözaltının tek dayanağı üniversite gazetesindeki yazı

Rümeysa Öztürk'ün avukatlarından Jessie Rossman, duruşma esnasında ABD Adalet Bakanlığı avukatlarının Türk öğrencinin gözaltına alınmasında Tufts Üniversitesinin gazetesinde yazdığı yazının dışında bir gerekçe gösteremediklerini belirtti.

Rossman, bu sebeple yapılan gözaltının ise "ABD Anayasası'nın birinci maddesine aykırı olduğunu" savundu.

Adalet Bakanlığı avukatları ise Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) sınır dışı işlemleri başlatması nedeniyle federal mahkemelerin Federal Göçmenlik Yasası kapsamında Öztürk'ün davası üzerinde "yargı yetkisine sahip olmadıklarını" iddia etti.

Duruşma sonunda Öztürk'ün avukatları, mahkeme binası dışında bekleyen basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, ifade özgürlüğü vurgusunda bulundu, Türk öğrencinin Vermont'a getirilmesi konusunda mahkemeden haber bekleyeceklerini ifade etti.

Mahkemenin önünde toplanan yüzlerce aktivist, Öztürk'ün salıverilmesi çağrısında bulundu.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftara giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak nitelediği 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'de federal yargıç, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı almıştı.

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, 4 Nisan Cuma geç saatlerde avukatların dilekçelerini incelemesinin ardından hazırladığı raporda, Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu belirtmişti.

Casper, kararına gerekçe olarak Öztürk'ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından Vermont'ta tutuluyor olmasını, henüz Louisiana'ya transfer edilmemiş olmasını göstermişti.







