ABD’nin başkenti Washington'da dev protesto: 30 bin kişi 'Filistin’e destek' gösterisine hazırlanıyor

Terör devleti İsrail’in Gazze’deki katliamlarının en büyük destekçisi ABD, işgalci güce “katil SİHA” olarak bilinen MQ-9 Reaper model drone’larla destek vermeye başladı. ABD medyasına konuşan yetkililer, ilk olarak geçtiğimiz cumartesi günü görülen SİHA’ların rehineleri kurtarma çabalarına destek olarak bölgede bulunduğunu vurgulasa da Reaper’ların silah da taşıyabilme yeteneğine sahip olması İsrail’in kara saldırılarına destek olarak algılandı.